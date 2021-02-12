Європейський інвестбанк виділив 270 млн євро кредиту для аеропорту «Бориспіль» – Криклій

Україна отримає 270 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку на розвиток аеропорту «Бориспіль». Про ценаписав у фейсбук міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Із штаб-квартири Європейського інвестиційного банку у Люксембурзі з новою перемогою та укладеною угодою з банком. 270 мільйонів євро отримає Україна на розвиток міжнародного аеропорту «Бориспіль», а саме реконструкцію льотної зони №2 із будівництвом сучасної злітно-посадкової смуги, системи руліжних доріжок та іншої необхідної інфраструктури», – написав Криклій.

За його словами, пільговий період по кредиту становить три роки, а період погашення, включно з пільговим – 20 років.

«Завдяки реалізації проєкту ми очікуємо збільшити пасажиропотік через аеропорт до 56 мільйонів у 2040 році. У тому числі коштом підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників», – розповів міністр.

Він додав, що штучна злітно-посадкова смуга №2 була введена в експлуатацію ще у 1971 році і вже відпрацювала свій 50-річний ресурс.

У грудні міністр повідомляв, що у 2020 році Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та уряд України уклали угоди на загальну суму 640 мільйонів євро для реалізації проєктів у галузі інфраструктури й транспорту.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це банк Європейського союзу та інституція довгострокового кредитування, чиїм власником є держави-члени Євросоюзу. Банк є одним із ключових партнерів, з яким Україна співпрацює з 2007 року. Серед країн Східного партнерства Україна є основною країною-реципієнткою ЄІБ: на неї припадає приблизно 50% його кредитної діяльності. Нині ЄІБ має портфель кредитів та гарантій на загальну суму 6,83 млрд євро для України.