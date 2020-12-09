Україна отримає 640 млн євро від ЄІБ на транспортні проєкти – Криклій

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та уряд України уклали угоди на загальну суму 640 мільйонів євро для реалізації проєктів у галузі інфраструктури й транспорту, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Сьогодні було укладено одразу три кредитні угоди з банком, відповідно до яких Україна отримає 640 млн євро на покращення інфраструктури у східному регіоні, оновлення дорожньої мережі Луганщини, а також на закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20-ти українських містах», – повідомив Криклій.

За його даними, 340 млн євро від ЄІБ будуть спрямовані на соцінфраструктру у східний регіон, ще 100 млн євро кредиту – на виконання ремонт автодороги Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове-Лисичанськ-Луганськ. 200 млн євро підуть на закупівлю електричного громадського транспорту, а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій. Вже попередньо визначено 18 міст-учасників проєкту, додав Криклій.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це банк Європейського союзу та інституція довгострокового кредитування, чиїм власником є держави-члени Євросоюзу. Банк є одним із ключових партнерів, з яким Україна співпрацює з 2007 року. Серед країн Східного партнерства Україна є основною країною-реципієнткою ЄІБ: на неї припадає приблизно 50% його кредитної діяльності. Нині ЄІБ має портфель кредитів та гарантій на загальну суму 6,83 млрд євро для України.