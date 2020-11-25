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25 листопада 2020, Київ 12:13
Новини | Політика

Речниця Мінінфраструктури про ймовірне звільнення Криклія: це чутки, міністр працює

У Мінінфраструктури називають інформацію про ймовірне звільнення очільника відомства Владислава Криклія «чутками»

У Міністерстві інфраструктури в коментарі Радіо Свобода заперечили інформацію про ймовірне звільнення керівника відомства Владислава Криклія, оприлюднену «Українською правдою» з посиланням на власне джерело в уряді.

«Це чутки, ми не коментуємо чутки. Дуже прикро, що це дає «Українська правда» з посиланням на чутки. І зазначає чомусь про одного міністра, не говорячи про інших. Міністр працює, треба багато працювати - самі бачите, яка ситуація в країні», – сказала речниця Мінінфраструткури Оксана Герасимова в коментарі Радіо Свобода.

За даними «Української правди», в уряді хочу звільнити кількох міністрів, зокрема, Владислава Криклія. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко нібито пропонує призначити на посаду міністра інфраструктури чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова.

Владислав Криклій працює на посаді міністра інфраструктури з 29 серпня 2019 року.

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