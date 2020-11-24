Український міністр не зустрівся з казахстанським прем’єром через прострочений тест на коронавірус

Між Україною і Казахстаном стався дипломатичний казус. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, який приїхав у Казахстан, та інші члени української делегації не змогли зустрітися з прем’єр-міністром Казахстану Аскаром Маміним, бо в них були прострочені ПЛР-тести про відсутність коронавірусу.

«В умовах пандемії для забезпечення безпеки учасників зустрічі необхідне дотримання санітарних правил і умов, у тому числі наявність довідки про обстеження на COVID-19 методом ПЛР, – мовиться в повідомленні пресслужби голови уряду Казахстану. - Але у зв’язку з тим, що ПЛР-довідки членів української делегації були простроченими, зустріч прем’єр-міністра Республіки Казахстан Аскара Маміна з Владиславом Криклієм не відбулася».

Криклій приїжджав до Казахстану в першій половині листопада. Тоді був підписаний меморандум про взаєморозуміння і співпрацю між Міністерством індустрії й інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан і аналогічним міністерством України. Зустріч із казахстанським прем’єром повинна була відбутися 12 листопада, але замість нього з іноземною делегацією зустрівся заступник прем’єра Роман Скляр. Україна і Казахстан збиралися обговорювати різке зниження торгівлі між двома країнами.

Криклій і його оточення розповіли, що тест український міністр зробив 6 листопада, маючи на увазі, що зустріч із Маміном була запланована на 10 листопада. Але вже коли чиновник був у Казахстані, зустріч перенесли на 12 листопада, і за цей час термін чинності тесту закінчився. Сам він не бачить нічого страшного в тому, що зустріч не відбулася.

Але проросійські ЗМІ в Україні, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком, підлили оливи у вогонь, заявивши, нібито тест був не тільки прострочений, але і підроблений. Сам міністр це категорично заперечує, він назвав ці заяви «абсурдом і цілковитим фейком».

Казахстанські фактчекери теж дійшли висновку, що твердження про підробку тесту є маніпуляцією, хоча достеменні обставини встановити важко.

Раніше проблеми через коронавірус виникли у президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова. У травні 2020 року він прилетів до Москви з робочим візитом і повинен був узяти участь у параді на Красній площі і церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни. Але після прильоту в завідувача відділу зовнішньої політики апарату президента Даніяра Сидикова і одного зі співробітників охорони голови Киргизстану був виявлений коронавірус, через що Жеенбеков вирішив не брати участі в параді й інших заходах у Москві і пішов на самоізоляцію.

Фактично все ключове керівництво України в останні два тижні також перебувало на ізоляції через позитивні тести на коронавірус або контакти з хворими: президент Володимир Зеленський, голова його офісу, спікер парламенту, депутати Верховної Ради. Але 23 листопада Зеленський повідомив, що вже одужав і повертається до роботи.