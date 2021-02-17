Російська влада відреагувала на заклик ЄСПЛ звільнити Навального

Глава Міністерства юстиції Росії Костянтин Чуйченко назвав вимогу Європейського суду з прав людини звільнити опозиційного політика Олексія Навального «грубим втручанням у діяльність судів».
Оприлюднений ЄСПЛ документ міністр вважає «необґрунтованим і неправомірним».
Виступаючи в середу в Москві перед журналістами, він заявив, що у вимозі ЄСПЛ не міститься вказівок на «жоден факт, жодну норму права», яка дозволила б суду винести рішення про звільнення Навального. На думку міністра, згідно з російським законодавством, підстав для звільнення Навального немає.
Рішення європейського суду Чуйченко вважає «політичним» і таким, який може тільки ускладнити відновлення стосунків Росії з інституціями Ради Європи.
16 лютого Європейський суд із прав людини вирішив, що влада Росії має негайно звільнити зі слідчого ізолятора російського опозиційного політика Олексія Навального.
Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.
На засіданні 2 лютого суддя вирішила задовольнити відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном три з половиною роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він порушив умови випробувального терміну. Навальний це заперечував і просив суд звільнити його.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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