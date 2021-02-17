ЄСПЛ: Росія має негайно звільнити Олексія Навального

Європейський суд із прав людини вирішив, що влада Росії має негайно звільнити зі слідчого ізолятора російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це, посилаючись на скрінкопію рішення суду, повідомив офіційний сайт опозиціонера.

«16 лютого 2021 року Палата з семи суддів Суду вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії відповідно до правила 39 Регламенту Суду звільнити заявника», – ідеться в рішенні.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

На засіданні 2 лютого суддя вирішила задовольнити відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном три з половиною роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він порушив умови випробувального терміну. Навальний це заперечував і просив суд звільнити його.