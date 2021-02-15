Співробітник ФСБ Кудрявцев купив квартиру після отруєння Навального – соратниця опозиціонера

Співробітник ФСБ Росії Костянтин Кудрявцев, який, згідно з даними розслідування групи Bellingcat, брав участь у замаху на опозиціонера Олексія Навального, придбав квартиру в Москві за сім мільйонів рублів менше ніж через два місяці після отруєння. Договір купівлі-продажу опублікувала 15 лютого на своїй сторінці у фейсбуці юристка Фонду боротьби з корупцією Навального Любов Соболь.

Раніше їй висунули звинувачення в незаконному проникненні в житло Кудрявцева. Відповідно до публікації, відомості про квартиру співробітника ФСБ містяться в матеріалах кримінальної справи, порушеної проти Соболь.

У Фонді боротьбі з корупцією відзначили, що пояснити джерело доходу для купівлі квартири заробітком членів сім’ї Кудрявцева неможливо: дружина співробітника ФСБ не працювала останні 16 років, а його теща – пенсіонерка.

Виходячи з цього, в ФБК роблять висновок, що житло придбав сам Кудрявцев. «Наше припущення про те, що квартира куплена на гроші, отримані за спробу вбивства Навального, отримало нове підтвердження», – резюмують у фонді.

У грудні минулого року Олексій Навальний оприлюднив запис своєї розмови з чоловіком, якого Bellingcat ідентифікував як співробітника ФСБ Росії Костянтина Кудрявцева. З його розмови з Навальним випливає, що опозиціонер був отруєний влітку 2020 року працівниками російської спецслужби. Також Кудрявцев розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера, яке було в номері томського готелю, де Навальний зупинився. У ФСБ назвали запис телефонної розмови сфабрикованим.