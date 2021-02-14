Путін пов’язав Навального і протести з «політикою стримування Росії»

Російський президент Володимир Путін заявив, що на опозиціонера Олексія Навального зробили ставку «противники Росії». Він сказав про це на зустрічі з головними редакторами російських ЗМІ, яка відбулася днями і кілька фрагментів якої опівночі 14 лютого показав телеканал «Росія 24».

При цьому повний запис зустрічі не опублікований, йдеться про публікацію відповідей Путіна на кілька запитань.

Одне з питань стосувалося недавніх акцій протесту в Росії і фігури Олексія Навального. Як заявив Путін, ставку на Навального зробили певні закордонні противники Росії, які саме – він не вказав.

«Споконвіку це завжди було, з часів царя Гороха, в нашій новітній історії, в більш віддаленій, в період підготовки і ведення Першої світової війни», – сказав російський президент.

При цьому, за словами Путіна, для невдоволення росіян є об’єктивні причини.

«У всіх країнах світу, в тому числі у нас, виникає втома в людей, виникає накопичене роздратування, виникає невдоволення, в тому числі умовами, в яких вони живуть, рівнем своїх доходів», – зазначив він.

Президент Росії заявив, що цією ситуацією і «скористалися» противники Росії. Він зазначив, що «політика стримування Росії» почалася вже давно, і його давно в західній пресі малюють «з іклами».

Акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального пройшли в містах Росії 23 і 31 січня, були затримані тисячі учасників, багато з них за рішенням судів відправили під адміністративний арешт. Порушено вже близько 90 кримінальних справ.

Ключові співробітники Фонду боротьби з корупцією Навального і московського офісу політика відправлені під домашній арешт. Голова мережі його регіональних штабів Леонід Волков оголошений у міждержавний розшук.

Навальний був затриманий 17 січня, коли повернувся в Росію з Німеччини, де протягом декількох місяців проходив лікування і реабілітацію після отруєння «Новачком». На наступний день Хімкинський міський суд заарештував політика на 30 діб.

2 лютого Симоновський суд Москви задовольнив подання про заміну умовного терміну опозиціонеру в три роки шість місяців в колонії загального режиму на реальний. З урахуванням часу, який Навальний провів під домашнім арештом, термін відбування покарання в колонії складе два роки і вісім місяців. У цей день також пройшла акція протесту, на якій силовики затримали понад 1,5 тисячі людей.

14 лютого соратники опозиціонера оголосили про нову акцію, але в іншому форматі: прихильників Навального просять вийти на вулицю о восьмій вечора за місцевим часом і протягом 15 хвилин посвітити в небо своїми телефонами або ліхтариками.