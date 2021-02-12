Російський регулятор вимагає від ЗМІ видалити повідомлення про «акцію з ліхтариками» на підтримку Навального

Російський федеральний регулятор засобів інформації, «Роскомнадзор», наказав ЗМІ, включно з російською службою Радіо Свобода та телеканалом «Настоящее время», видалити всі повідомлення про плановану на 14 лютого акцію протесту з вимогою звільнити опозиційного політика Олексія Навального.

Офіційне розпорядження було отримане медіагрупами 12 лютого. У ньому йдеться, що російська влада вважає будь-яке повідомлення про цю акцію закликом до участі в несанкціонованій публічній демонстрації та масових заворушеннях.

Наказ «Роскомнадзору» також отримали інтернет-видання «Медуза» та «Відкриті медіа», інформаційне агентство «ТВ-2» в сибірському місті Томськ. Представники команди Навального в Томську заявили, що також були попереджені міською прокуратурою 12 лютого, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності за акт масової громадянської непокори.

Штаб Навального закликав людей по всій Росії увечері 14 лютого вийти в двори своїх будинків і ввімкнути ліхтарики мобільних телефонів на 15 хвилин, починаючи з 20:00. Згодом фотографії такої форми протесту слід викласти в соціальних мережах, додали в штабі Навального. Один із функціонерів команди Навального Леонід Волков заявив про зміну тактики протестів 9 лютого – у відповідь на репресії проти масових вуличних демонстрацій, які спричинили тисячі затримань по всій Росії.