«Війна йоржиків»: чому глузують із сюжету російського ТБ про віллу в Німеччині, де відновлювався Навальний

Майк Екель

Це подавалося як інформаційний вибух: «викриття» на російському державному телебаченні, яке обіцяло прочинити двері будинку в Німеччині, де російський опозиційний політик Олексій Навальний жив, коли відновлювався після хімічного нападу на нього, зініційованого, як стверджує Навальний, самим президентом Росії Володимиром Путіним, і здійснене російськими спецслужбами. Що ж було серед «вибухових викриттів» програми російського ТБ? І чому з цього глузують?

У віллі в Німеччині, де відновлювався після отруєння російський опозиціонер Олексій Навальний, була кавова машина; температура води у басейні становила 26 градусів за Цельсієм; і навіть туалетні йоржики були високого рівня.

Після виходу цього сюжету в ефір, російські соцмережі були переповнені підколюваннями та мемами щодо цього репортажу як ідеальної ілюстрації вислову «багато галасу даремно».

Для порівняння, сенсаційні та викривальні розслідування Навального щодо посадової корупції домінували у російській медіасфері місяцями, ставши ще популярнішими із серпня, коли він був на межі смерті під час поїздки до Сибіру,і аж до його драматичного повернення у Москву з Німеччини у січні, і його негайного арешту.

Вміння Навального та його команди привернути увагу громадськості й активізувати антиурядові настрої дратує Кремль та російські медіа, якими володіє або які фінансує держава.

Наразі найбільш популярним російськомовним відео на ютубі є двогодинний документальний фільм «Палац для Путіна», який команда Навального опублікувала на наступний день після його арешту 17 січня 2021 року.

У фільмі можна побачити гігантський палац, схожий на французький Версаль, розташований на узбережжі Чорного моря.

Автори фільму «Палац для Путіна» стверджують, що будинок вартістю 1,7 мільярда доларів було побудовано для Путіна й оплачено через мережу корупційних офшорних компаній найближчим оточенням Путіна.

І ось так – 7 лютого у семихвилинному репортажі програми «Вести недели» державне телебачення Росії відповіло на фільм «Палац для Путіна».

«Вести недели», що виходять на державному телеканалі «Россия-1» та транслюються по всій країні, є головною новинною програмою вечора неділі. Її веде Дмитро Кісельов, полум'яний ведучий, сумновідомий своїми дикуватими висловами – такими, як наприклад, про те, що Росія може перетворити США на «радіоактивний попіл».

Після того, як Навального виписали з берлінського шпиталю, де його лікували, і чиї лікарі стверджують, що російського опозиціонера отруїли речовиною із групи радянських хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії типу «Новачок», він відновлювався майже два місяці на віллі у Фрайберзі, що на південному сході Німеччини.

«Йоржик, але не такий»

У своєму репортажі «Вести недели», отримавши доступ до вілли, показують її із середини і подають оренду її Навальним як захмарну витрату, що не пасує антикорупціонерові.

Журналістка програми Анастасія Попова розповіла глядачам про «простору вітальню, два дивани, телевізор. І свіжі фрукти на столі» та подарункову пляшку вина на кухні.

Попова плаває у басейні, а потім досліджує головну вбиральню вілли, та навіть вивчає туалетний йоржик.

«Блищить, але не так», – каже вона.

Йоржик – це натяк на те, що було показане у «Палаці для Путіна», де команда Навального припустила, опираючись на документи, що один із туалетів мав йоржик за 700 доларів. Деякі з протестувальників, які вийшли на вулиці на підтримку Навального, мали при собі йоржики – часом пофарбовані у золотий колір.

Кремль заперечує, що цей палац належить Путіну. За кілька днів після виходу фільму, Аркадій Ротенберґ, мільярдер, друг дитинства та колишній партнер Путіна по дзюдо, публічно заявив, що він є власником палацу.

«Вести недели» стверджують, що оренда двоповерхової вілли у Німеччині площею 300 квадратних метрів коштує 530 євро на день, що не підтверджується незалежними джерелами.

Натомість «Настоящее Время», телеканал, створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», знайшов оголошення про здачу такої ж вілли за менш ніж половину вищезгаданої вартості.

Власник вілли тим часом розповів незалежному інформаційному телеканалу «Дождь», що російські журналісти орендували її, прикидаючись бельгійськими туристами.

Журналістка використовувала вигадане французьке прізвище, повідомляє телеканал.

Власник також сказав, що звернувся до німецьких правоохоронців після того, як російські журналісти зняли його прихованою камерою без його згоди.

Репортаж «Вестей недели» супроводжувався ще одним моментом, що розповідав про студію, де команда Навального зняла та виробила фільм «Палац для Путіна».

Типова німецька вілла може шокувати того, у кого туалет на вулиці

Леонід Волков, один із найближчих соратників Навального, пізніше розповів «Дождю», що «Вести недели» перебільшили вартість оренди вілли, яку, за його словами, оплатив Євген Чичваркін, російський бізнесмен-мультимільйонер, який наразі проживає на самовигнанні в Лондоні.

Чичваркін також допоміг оплатити оренду приміщення студії, сказав Волков.

Багато деталей витрат Навального під час відновлення в Німеччині були до того ж оприлюднені ним же самим у своєму Інстаграмі.

«Ідеш у журналістику. Очікування: робиш круті репортажі та викриваєш усю правду. Реальність: знімаєш огляд на туалет Навального та показуєш вино за 2 євро, називаючи це розкішним життям», – написав Руслан Шаведдінов, провідний член команди Навального, у глузливому твіті.

Володимир Мілов, колишній заступник міністра енергетики Росії, який нині жорстко критикує Кремль, теж висміяв репортаж «Вестей», наголосивши, що у сюжеті подають як щось надзвичайне майже типове німецьке помешкання.

Однак, типовий російський будинок, переважно, каже Мілов, не має туалету всередині та гарячої води в душі.

Після повернення Навального до Росії протягом двох тижнів в Росії тривали протести – наймасовіші за останні роки.

2 лютого суд у Москві вирішив ув'язнити Олексія Навального на понад 2 роки . Суддя винесла вирок, згідно з яким опозиціонер порушив вимоги умовного строку, накладеного у 2014 році у справі, яка, за словами Навального, є політично мотивованою.

Це рішення викликало вуличні протести – і жорстку відповідь з боку російських силовиків.

Німецька влада дійшла висновку, що Навального намагалися отруїти речовиною групи «Новачок», який вперше привернув увагу громадськості у 2018 році, коли його використали, ймовірно, російські агенти, у спробі вбити в Англії колишнього працівника російських спецслужб.

Лабораторії у Швеції й Франції та експерти Організації із заборони хімічної зброї пізніше підтвердили відкриття німців.

Окрім фізичного впливу, Кремль також постійно намагається дискредитувати Навального, називаючи його іноземним агентом, що отримує гроші від ЦРУ або МІ6 чи інших подібних іноземних спецслужб.

«Спеціальні служби трьох країн НАТО працювали над фейковим документальним фільмом про фейковий палац, а Навального запросили лише для озвучки, – звинувачує Кисельов у своєму коментарі до репортажу «Вестей недели». – Метою чітко було завдати удар по президенту Путіну персонально як національному лідеру і по Росії».

Поки розслідування «Палац для Путіна» б’є рекорди переглядів у Росії в ютубі, його вплив на громадську думку щодо Путіна поки себе не проявив.

Опитування незалежного «Левада-центру» свідчить, що більше чверті росіян бачила фільм, але більшість респондентів опитування – 77 відсотків з тих, хто бачив розслідування чи чув про нього, – сказали, що їхня думка про Путіна не змінилася.

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