«Почекаємо літа»: чому російська опозиція вирішила призупинити акції протесту?

Метью Лаксмор

МОСКВА – За два тижні після побиття російськими силовиками учасників протестів, тисяч арештів та хвилі кримінальних проваджень, про які зараз лише стає відомо, союзники ув’язненого ворога Кремля Олексія Навального закликали припинити антиурядові протести, які вони організовували протягом трьох тижнів поспіль. Як реагують на це прихильники опозиції? Як опозиційні лідери пояснюють своє рішення?

«Якщо ми продовжимо виходити щотижня, тисячі людей продовжать арештовувати і сотні продовжать бити, – сказав Леонід Волков, один і з найближчих соратників Олексія Навального, звернувшись до прихильників опозиції у відео на YouTube, і оголосив про це рішення. – Це не те, чого ми хочемо, і це не те, про що просить нас Олексій».

Протести закінчилися 2 лютого, коли Навального ув’язнили на понад два з половиною роки. Тоді Волков сказав, що його прихильники продовжать боротися за його звільнення, ставлячи у пріоритет «методи зовнішньої політики», включаючи тиск на лідерів Заходу з метою накладення санкцій, при цьому не відмовляючись від вуличних мітингів у довшій перспективі.

«У нас не вичерпаються причини, у нас не вичерпаються вимоги», – сказав Волков.

Але ця заява, яка прозвучала, коли сотні протестувальників перебувають у тюрмах, очікуючи суду, у багатьох викликала обурення. Прихильники Навального почали висловлювати свій гнів у соцмережах, бо дехто сприйняв це як капітуляцію.

«У цих хлопців не було революційних амбіцій, – написав у Фейсбуці Артур Москвін, незалежний активіст із 30-річним стажем. – Я завжди був готовий бути простим піхотинцем. Але не таким піхотинцем, якого блискучі генерали відправляють на очищення мінного поля ціною наших трупів».

«Я розумію рішення команди Навального», – написав у Твіттері російський журналіст Олег Козирєв. Але, додав він, «люди обурені арештами, побиттями та таборами. Вони на емоціях, і вони отримали відповідь, засновану на логіці, а не на емоціях».

Протести за звільнення Навального прокотилися Росією із 23 по 31 січня. Проходили акції і у Москві та Санкт-Петербурзі у день винесення вироку Навальному.

Російська влада жорстко придушила ці виступи і заарештувала понад 11 тисяч людей.

Неназвані джерела, наближені до Кремля, повідомили минулого тижня агентству Reuters, що влада вважає, що може легко придушити подальші загальнонаціональні мітинги і готова застосувати ще більше сили проти демонстрантів, якщо це буде потрібно.

«Це лише початок», – сказало одне джерело інформаційному агентству Reuters.

В інтерв'ю Радіо Свобода Руслан Шаведдінов, керівник проєкту Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і один з небагатьох його співробітників, які не перебувають за ґратами або під домашнім арештом, заявив, що команда Навального розуміє розчарування серед деяких прихильників, але аргументував, що багато хто неправильно зрозумів слова Волкова.

«Людям слід дивитися відео замість того, щоб звертати увагу на заголовки, – сказав він. – Ми не зупиняємо свою роботу ні на секунду. Ми будемо працювати щодня, щоб звільнити Навального».

Шаведдінов підтвердив, що команда Навального буде закликати західних лідерів вводити додаткові санкції проти російських чиновників, наближених до президента Росії Володимира Путіна, та тих, хто може бути причетний до державної корупції або порушень прав людини.

У січні Фонд боротьби з корупцією надіслав листа декільком найвищим американським посадовцям із переліком 35 росіян, яких вони хотіли б бачити під санкціями, серед яких бізнесмени-мільярдери Роман Абрамович, Алішер Усманов та Олег Дерипаска.

Тим часом російські депутати готуються до обговорення законодавства, яке передбачає зробити заклик запровадити санкції проти російських громадян злочином.

Політолог Аббас Галлямов сказав Радіо Свобода, що рішення про призупинку акцій протесту є стратегічно обґрунтованим, але може розлютити тих, хто сміливо виходив на мороз і під поліцейські кийки, щоб їхні голоси були почуті.

«Якби вони зараз підвищили темп, люди швидко б емоційно вигоріли, – пояснює Галлямов. – Але суспільне невдоволення нікуди не дінеться і воно буде лише наростати, тому влітку ми можемо розраховувати на більші заворушення».

Шаведдінов заявив, що Навальний, який 5 лютого 2021 року знову був у суді, звинувачений в наклепництві на ветерана Другої світової війни, який пропагував сумнівний національний референдум щодо продовження правління Путіна в липні минулого року, підтримав повідомлення Волкова в коментарях, переданих його адвокатом. Робота його команди триває і за його відсутності.

«Перше завдання – допомогти людям за ґратами. Нам потрібно їх усіх визволити, – сказав Шаведдінов. – Ми також продовжимо наші антикорупційні розслідування і продовжимо те, про що просив нас Олексій Навальний: підготовка до вирішальних важливих осінніх виборів».

Немає чарівної кнопки, яка може запускати і зупиняти акції протесту

Парламентські вибори, що заплановані на вересень, вже давно є головною метою опозиції, яка готова боротися і сподівається скористатися зниженням рейтингу Путіна та широким невдоволенням населення Росії щодо падіння реальних зарплат, що може похитнути позиції владної путінської партії «Єдина Росія».

Напередодні цих виборів, наполягає Шаведдінов, нові демонстрації неминучі.

«Немає чарівної кнопки, яка може запускати і зупиняти акції протесту, – сказав він. – Люди виходять не тому, що їх закликають Волков чи Навальний. Вони виходять, бо бачать несправедливість, бачать, що відбувається в нашій країні. Причини протесту не зникнуть – дії влади дають у цьому переконатися».

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