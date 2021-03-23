«Їм сказали: Ви скоїли кримінальний злочин». За підтримку Навального з Росії висилають протестувальників-іноземців

Українець Артем жив в Росії 14 років. Але сходив на мітинг в Москві – і був депортований на батьківщину із забороною в'їзду на 99 років. Громадянин Молдови Марк був висланий на батьківщину з Геленджика після аналогічної акції, а громадянину Киргизстану Денису на тій же підставі на 40 років заборонили в'їжджати в Росію. Глава парламентської комісії з розслідування передбачуваного іноземного втручання в справи Росії заявив, що всім іноземцям, які беруть участь в демонстраціях, повинна загрожувати автоматична депортація. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)