У Росії Держдума збільшила штрафи за непокору співробітникам поліції

Державна дума Росії ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроєкт, що збільшує штрафи за непокору співробітникам поліції – йдеться в повідомленні на сайті нижньої палати російського парламенту.

Депутати підняли максимальну суму штрафу з тисячі до чотирьох тисяч рублів, а за повторне порушення – до двадцяти тисяч.

Крім того, згідно із законопроєктом, суди зможуть штрафувати громадян на двадцять тисяч рублів, а юридичних осіб – на двісті тисяч, за порушення правил фінансування мітингів.

Для того, щоб закон набув чинності, його має схвалити Рада федерації і підписати президент Росії.

За недавно ухваленим Держдумою законом, фінансувати мітинги не можуть громадяни іноземних держав, а гроші на організацію акцій повинні перераховуватися тільки в безготівковому порядку на банківський рахунок, відкритий лише в російському банку. При цьому жертводавці повинні розкривати при переказі коштів свої особисті дані.

У багатьох містах Росії 23 і 31 січня відбулися масові акції за звільнення заарештованого опозиціонера Олексія Навального, також люди виходили на вулиці в Москві і Петербурзі ввечері 2 лютого. По всій країні були затримані понад 10 тисяч учасників протестів, сотні людей досі перебувають під адміністративним арештом.

У Росії заборонене проведення несанкціонованих мітингів. Ці зміни, які набули чинності в 2012 році, крім різкого збільшення штрафів за порушення під час мітингів, запроваджують також адміністративну відповідальність за організацію неузгодженого з владою «масового одночасного перебування громадян у громадських місцях» та участь у ньому.

Через це в країні популярні так звані одиничні пікети, учасники яких стоять з плакатами і гаслами по черзі.