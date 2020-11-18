Росія: в Держдумі пропонують визнати мітингом чергу на пікет

Депутат від «Єдиної Росії» Дмитро Вяткін вніс у Державну думу Росії два законопроєкти, які посилюють правила проведення мітингів і пікетів. Зокрема, пропонується заборонити мітинги біля будівель екстрених служб (наприклад, МВС або ФСБ) і визнати публічним заходом чергу на пікет. Відповідні документи опубліковані на сайті нижньої палати парламенту Росії.

Згідно із законопроєктом, публічним заходом пропонується визнавати не лише одиничні пікети, але і «почергову участь декількох осіб у таких пікетах», тобто черги з учасників пікетування, а також «масове одночасне перебування або пересування громадян у громадських місцях», спрямоване на вираження і формування думок щодо політичних, економічних і соціальних питань.

Документ також посилює вимоги до журналістів, які висвітлюють мітинги. Їм забороняється використовувати плакати і транспаранти, роздавати листівки, вигукувати гасла, організовувати збір підписів і використовувати «різну символіку та інші засоби публічного вираження колективної або індивідуальної думки».

Другий законопроєкт забороняє організаторам мітингів приймати фінансування від іноземних держав, організацій і громадян, неурядових організацій, визнаних іноземними агентами, росіян віком до 16 років, анонімних жертводавців і юридичних осіб, зареєстрованих менш ніж за рік до цього. Після проведення акції організатори повинні будуть надати владі звіт про витрачання грошей.

У Росії заборонене проведення несанкціонованих мітингів. Ці зміни, які набули чинності в 2012 році, крім різкого збільшення штрафів за порушення під час мітингів, запроваджують також адміністративну відповідальність за організацію неузгодженого з владою «масового одночасного перебування громадян у громадських місцях» та участь у ньому.

Через це в країні популярні так звані одиничні пікети, учасники яких стоять з плакатами і гаслами по черзі.