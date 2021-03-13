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13 березня 2021, Київ 17:38
Відео

Росія: затримання учасників «форуму незалежних депутатів» у Москві (відео)

Росія: затримання учасників «форуму незалежних депутатів» у Москві (відео)
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Росія: затримання учасників «форуму незалежних депутатів» у Москві (відео)

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​Серед затриманих є журналісти, які висвітлювали форум. (Відео російської служби Радіо Свобода)

У столиці Росії Москві поліція затримала учасників «форуму незалежних муніципальних депутатів». Як передає Радіо Свобода, серед затриманих – політики Ілля Яшин, Євген Ройзман, Юлія Галяміна, Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров, депутат Мосміськдуми Михайло Тимонов й інші.

Повідомляється, що співробітники поліції прийшли на форум у московський готель «Ізмайлово» приблизно через 40 хвилин після початку форуму. Поліція повідомила, що всіх учасникиів заходу, а це близько 150 осіб із різних регіонів Росії, затримують за підозрою в участі у форумі, що проводиться «небажаною організацією».

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