У столиці Росії Москві поліція затримала учасників «форуму незалежних муніципальних депутатів». Як передає Радіо Свобода, серед затриманих – політики Ілля Яшин, Євген Ройзман, Юлія Галяміна, Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров, депутат Мосміськдуми Михайло Тимонов й інші.
Повідомляється, що співробітники поліції прийшли на форум у московський готель «Ізмайлово» приблизно через 40 хвилин після початку форуму. Поліція повідомила, що всіх учасникиів заходу, а це близько 150 осіб із різних регіонів Росії, затримують за підозрою в участі у форумі, що проводиться «небажаною організацією».
Повідомляється, що співробітники поліції прийшли на форум у московський готель «Ізмайлово» приблизно через 40 хвилин після початку форуму. Поліція повідомила, що всіх учасникиів заходу, а це близько 150 осіб із різних регіонів Росії, затримують за підозрою в участі у форумі, що проводиться «небажаною організацією».
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