Росія: у Москві поліція затримала учасників «форуму незалежних депутатів»

У столиці Росії Москві поліція затримала учасників «форуму незалежних муніципальних депутатів». Як передає російська служба Радіо Свобода, серед затриманих – політики Ілля Яшин, Євген Ройзман, Юлія Галямін, Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров, депутат Мосміськдуми Михайло Тимонов і інші.

Повідомляється, що співробітники поліції прийшли на форум у московський готель «Ізмайлово» приблизно через 40 хвилин після його початку. Поліція повідомила, що всі учасники форуму, а це близько 150 осіб з різних регіонів Росії, затримуються за підозрою в участі у заході, що проводиться «небажаною організацією».

За повідомленнями очевидців, були затримані майже всі учасники форуму. Затриманих посадили у автозаки і повезли у різні московські відділки.

Серед затриманих є журналісти, які висвітлювали форум.

Форум проводився під егідою «Об’єднаних демократів», – проєкту, пов’язаного із рухом «Відкрита Росія» Михайла Ходорковського. Цей рух юридично не пов’язаний з лондонськими організаціями, включеними до списку «небажаних» в Росії.

«Об’єднані демократи» позиціонують себе як платформу для депутатів усіх рівнів «для обміну досвідом і навичками».