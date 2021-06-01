Росія: силовики прийшли з обшуками до ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова

У Росії вранці 1 червня співробітники правоохоронних органів прийшли з обшуком до політика, колишнього депутата Державної думи Дмитра Гудкова на його дачу під Коломною. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Співробітники правоохоронних органів Росії також прийшли до колишнього голови руху «Відкрита Росія» Олександра Соловйова, який був помічником політика, і до голови штабу Гудкова Віталія Венідіктова.

«Формального приводу не знаю. Реальний – ясний», – написав Гудков у своєму телеграм-каналі про причини обшуків.

Батько Дмитра Гудкова, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков повідомив у твіттері, що в будинок «вдерся ОМОН», там перебувають сини з онуками і родичі. Всі телефони вимкнені. Приїхали на десяти автомобілях, сотня співробітників проводить «операцію залякування і свавілля», написав Гудков-старший.

Геннадій Гудков також повідомив, що поліція прийшла в квартиру сестри його дружини і в московську квартиру Дмитра Гудкова.

Швидше за все, обшуки пов’язані зі справою про співпрацю з «небажаною організацією», порушеною проти колишнього виконавчого директора «Відкритої Росії» Андрія Пивоварова.

Напередодні Пивоварова зняли з рейсу в Варшаву в петербурзькому аеропорту Пулково. Після затримання колишнього директора «Відкритої Росії» відвезли на допит до Слідчого комітету Росії. Звідти Пивоваров передав через свого адвоката лист, з якого ясно, що проти нього порушено кримінальну справу про діяльність «небажаної організації». При цьому справа була порушена в Краснодарі, куди опозиціонера збираються доставити в найближчий час.

27 травня «Відкрита Росія» повідомила про самоліквідацію, щоб захистити прихильників від можливого кримінального переслідування за участь у «небажаній організації».

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора Росії або його заступника, становить «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу». Після внесення в список небажаних у організації заморожують всі її рахунки. Також повинні бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону, в залежності від ступеня участі в діяльності небажаної організації, загрожують штрафи до 500 тисяч рублів і тривалі терміни позбавлення волі.