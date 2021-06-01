ФСБ затримала екскерівника «Відкритої Росії». Для цього зупинили міжнародний рейс

У російському Петербурзі в аеропорту Пулково зняли з літака і затримали колишнього виконавчого директора «Відкритої Росії» Андрія Пивоварова. Як розповів сам Пивоваров, він летів на відпочинок, пройшов митний контроль і сів у літак, який розпочав рух до злітній смузі. Тільки після цього лайнер зупинили, і Пивоварова вивели з салону співробітники ФСБ.

Ідеться про рейс Санкт-Петербург – Варшава польської авіакомпанії LOT, його виліт був відкладений більш ніж на годину.

Після затримання ексдиректора «Відкритої Росії» відвезли на допит до Слідчого комітету. Звідти Пивоваров передав через свого адвоката лист, з якого випливає, що проти політика порушена кримінальна справа про діяльність «небажаної організації». Ця справа була порушена в Краснодарі (місто на півдні Росії), куди опозиціонера збираються доставити в найближчий час.

Раніше громадська організація «Відкрита Росія» оголосила про самоліквідацію. Вся її діяльність була припинена, територіальні відділення закриті, членство учасників анульоване. Андрій Пивоваров повідомляв, що рішення колегіально ухвалила Рада «Відкритої Росії». Приводом для нього стало очікуване посилення кримінального покарання за статтею про діяльність небажаних організацій.

Закон про небажані організації був підписаний російським лідером Володимиром Путіним у травні 2015 року. Згідно з документом, їм забороняється працювати на території Росії.

Небажаною може бути визнана будь-яка неурядова організація, яка, на думку генерального прокурора або його заступника, становить «загрозу безпеці держави і основам конституційного ладу». Після внесення до списку небажаних заморожуються всі рахунки такої організації. Також мають бути закриті всі її відділення. Співпрацювати з такими організаціями заборонено. Порушникам закону, залежно від рівня участі в діяльності небажаної організації, загрожують штрафи до 500 тисяч рублів і тривалі терміни позбавлення волі.

26 квітня 2017 року Генеральна прокуратура визнала небажаними зареєстровані у Великій Британії і пов’язані з Михайлом Ходорковським структури Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia). У російському русі «Відкрита Росія», а також в однойменній громадській організації неодноразово заявляли, що вони не пов’язані з цими структурами. Попри це, члени «Відкритої Росії» неодноразово піддавалися адміністративним та кримінальним переслідуванням.