Суд підтвердив відмову порушити справу в зв’язку з отруєнням Навального

Другий західний окружний військовий суд в Москві у вівторок відхилив скаргу захисту опозиціонера Олексія Навального на відмову Слідчого комітету Росії порушувати кримінальну справу в зв’язку з його отруєнням в Томську у серпні минулого року.

Суд залишив без зміни рішення 235-го гарнізонного військового суду. Засідання тривало всього кілька хвилин. Сам Навальний, який знаходиться в колонії, і його представники у засіданні не брали участь.

Адвокати Навального просили порушити кримінальну справу проти співробітників ФСБ, згаданих у розслідуванні Bellingcat та інших ЗМІ про отруєння опозиціонера. У ньому називалися імена ймовірних співробітників спецслужби, які супроводжували Навального в його поїздках по Росії і були в Томську напередодні 20 серпня, коли політик відчув себе погано на борту літака Томськ-Москва. Фахівці в Німеччині та інших країнах згодом встановили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок». Сам Навальний опублікував запис своєї розмови з одним з імовірних співробітників ФСБ, який фактично зізнався в злочині. У ФСБ назвали запис підробкою.

Військове слідче управління Слідчого комітету після звернення адвокатів опозиціонера відмовило в порушенні справи, вважаючи, що «конкретних відомостей про обставини, що вказують на ознаки злочину в діях співробітників ФСБ РФ, в заяві не міститься». Це рішення оскаржували через суд. Сьогодні скаргу відхилила вже друга судова інстанція.

Кримінальну справу влада відмовилася порушувати не тільки проти співробітників ФСБ, але і по самому факту отруєння Навального. При цьому перевірка обставин його госпіталізації формально триває.