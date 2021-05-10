У Росії знайшли зниклого на полюванні колишнього головлікаря лікарні, де лежав Навальний

Голову міністерства охорони здоров’я Омської області Росії Олександра Мураховського знайшли живим через три доби після зникнення на полюванні. Міністр вийшов до людей сам, повідомили 10 травня в пресслужбі уряду регіону.

«Мураховський вийшов до людей в районі села Басли. Перебуває в нормальному стані», – йдеться в повідомленні. В уряді області відзначили, що зараз Мураховський проходить обстеження в лікарні.

Дружина Мураховського підтвердила телеканалу «Дождь», що її чоловік знайшовся. Вона повідомила, що розмовляла з ним по телефону. За її словами, поки що він «не розуміє масштабів пошуку».

Раніше повідомлялося, що Олександр Мураховський зник 7 травня. Він поїхав на квадроциклі в ліс із мисливської бази, і не повернувся. Про його зникнення стало відомо 9 травня. Спочатку знайомі намагалися знайти його самостійно, але 8 травня були змушені звернутися в поліцію.

9 травня пошуковці виявили за 6,5 кілометрів від мисливської бази квадроцикл міністра, але місце його перебування залишалося невідомим.

Олександр Мураховський, член прокремлівської партії «Єдина Росія», раніше був головлікарем лікарні швидкої допомоги в Омську, куди 20 серпня 2020 року був доставлений опозиціонер Олексій Навальний, який впав у кому на борту літака Томськ – Москва.

Саме Мураховський постійно наполягав, що Навальний не був отруєний, хоча рядові лікарі, які прийняли Навального, визначили його стан як отруєння. Він пов’язував його стан із іншими причинами, серед того з порушенням обміну речовин, але точного діагнозу не називав.

Крім того, Мураховський протягом двох днів відмовлявся дозволити вивезення Навального на лікування до Німеччини, хоча за ним уже прибув організований його прихильниками санітарний літак.

Соратники Навального і він сам дякували рядовим лікарям за порятунок життя опозиціонера, але різко критикували Мураховського, який, за їхніми твердженнями, виконуючи вказівки Кремля, приховував справжній діагноз, а також перешкоджав транспортуванню Навального на лікування до Німеччини.

Через кілька місяців після госпіталізації Навального Мураховський пішов на підвищення і був призначений головою обласного МОЗ.

Навальний був госпіталізований у лікарні в Омську з 20 по 22 серпня. Потім його перевезли на лікування до Німеччини. Фахівці в кількох лабораторіях Європи виявили в його організмі сліди отруйної речовини з групи «Новічок».

Сам Навальний, який відновився після отруєння, на підставі проведеного громадянського розслідування стверджує, що його отруїли співробітники Федеральної служби безпеки Росії. Кримінальну справу за фактом отруєння в Росії так і не порушили.

На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря з питань анестезіології і реанімації клініки в Омську Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті – серцевий напад.

Крім того, в березні у віці 63 років помер завідувач відділення травматології і ортопедії омської лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев, офіційна причина смерті – інсульт.

Один із авторів розслідування про отруєння Навального Христо Ґрозев написав у твітері, що скептично ставився до тверджень про те, що ці смерті якось пов’язані зі справою Навального. Але зникнення Мураховського, якщо воно не буде чітко пояснено, змушує замислитися про те, що відбувається, написав він.