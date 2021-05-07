Amnesty International повернула росіянину Навальному статус «в’язня сумління»

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила 7 травня, що знову визнала російського опозиційного політика Олексія Навального в’язнем сумління. Він був позбавлений цього статусу в лютому через те, що в його виступах правозахисники виявили «мову ворожнечі». Зараз вони визнали, що погляди і поведінка можуть змінюватися з часом.

У заяві на сайті організації сказано, що, підтверджуючи статус Навального, Amnesty наголошує на необхідності дотримання його прав. У повідомленні сказано, що ситуація з російським опозиціонером змусила організацію переглянути свої внутрішні правила.

Amnesty розпочала перегляд загального підходу до використання терміну. Правозахисники ухвалили, що відтепер не виключатимуть із числа «в’язнів сумління» виключно на підставі поведінки в минулому.

«Частина місії Amnesty полягає в тому, щоб спонукати людей приймати ідею прав людини, а не залишати їх назавжди в пастці свого минулого», – йдеться в тексті.

Проте правозахисники наголосили, що статус в’язня сумління не означає схвалення його політичної програми. «Деякі з попередніх заяв Навального заслуговують на осуд, і ми жодною мірою не виправдовуємо їх. Як правозахисна організація Amnesty International продовжить боротися з расизмом і всіма формами дискримінації, де б вони не існували», – наголошується в повідомленні.

При цьому Amnesty так і не розкрила, через які саме висловлювання політика він виключався зі списку. Імовірно, йдеться про виступи Навального в період, коли він позиціонував себе російським націоналістом.

У 2007 році Навальний разом із письменником Захаром Прилєпіним і політиком Сергієм Гуляєвим заснували націоналістичний рух «Народ». Організація виступала з провокативною рекламою з критикою мігрантів.

Після цього Навальний був виключений з партії «Яблуко» за націоналізм із формулюванням «за завдавання політичної шкоди». Зараз прихильники Навального заявляють, що суперечки через його статус в Amnesty були ініційовані російською владою.

У 1964 році статусу в’язня сумління за підтримку силової протидії режиму апартеїду був позбавлений південноафриканець Нельсон Мандела. Попри критику з боку політиків та інших правозахисників, Amnesty так і не повернула його до свого списку, провівши голосування про це серед своїх співробітників.