Росія: у Навального повідомили, що суд призупинив діяльність його фонду до рішення за позовом про екстремізм

Суд у Росії призупинив діяльність «Фонду боротьби з корупцією» і штабів опозиційного політика Олексія Навального до рішення за позовом прокуратури про визнання організацій екстремістськими, повідомив у понеділок в твіттері директор ФБК Іван Жданов.

«Діяльність штабів Навального і ФБК одразу негайно припинили. Вони просто тут кричать: ми боїмося вашої діяльності, ми боїмося ваших мітингів, боїмося розумного голосування», – написав Жданов.

16 квітня стало відомо, що прокуратура російської столиці Москви подала позов до суду про визнання екстремістськими організаціями «Фонду боротьби з корупцією», «Фонду захисту прав громадян» і штабів опозиційного політика Олексія Навального.

«За результатами перевірки прокуратурою міста Москви до Московського міського суду направлено адміністративний позов про визнання екстремістськими організацій ФБК, ФЗПг, штабів Навального «у зв’язку з фактичним здійсненням ними екстремістської діяльності», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокуратура заявила, що «під прикриттям ліберальних гасел ці організації займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації».

2 квітня прокуратура почала перевірку «Фонду боротьби з корупцією» за статтею про екстремізм. Підставою для перевірки назвали «інформацію про порушення».

«Фонд боротьби з корупцією» Олексій Навальний створив в 2011 році, вона є некомерційною організацією, та об’єднує всі проєкти нині заґратованого політика. ФБК займається розслідуваннями випадків корупції російських чиновників і керівників держкомпаній.

У серпні 2019 року Слідчий комітет Росії порушив справу про «відмивання грошей» в ФБК. У фонді це заперечили, вказавши на політичну мотивованість справи.

Раніше російська влада внесли фонд до реєстру «іноземних агентів».