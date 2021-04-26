МЗС Німеччини відкидає нові санкції проти Росії через ситуацію з Навальним

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув подальші санкції ЄС проти Росії через ув’язнення опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального.

25 квітня в інтерв’ю телеканалу ARD Маас висловив сумнів в тому, що нові санкції проти Росії поліпшать становище критика Кремля.

«Я думаю, що все буде навпаки», – сказав Маас.

Євросоюз вже ввів санкції проти Росії через отруєння і ув’язнення Навального. Також Брюссель продовжив санкції через незаконну анексію Криму і розпалювання конфлікту на сході України.

Хоча всі ці санкції залишаться в силі, Маас сказав, що важливо підтримувати діалог з Росією і уникати конфронтації.

Минулого тижня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив ЗМІ, що ЄС покладе пряму відповідальність на президента Володимира Путіна і владу Росії, якщо Навальний помре у в’язниці через стан здоров’я. Але вже наступного дня, 23 квітня, Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке він почав понад три тижні тому на знак протесту проти лікування у в’язниці.

Навальний був заарештований в січні після повернення в Росію із Німеччини, де він лікувався від отруєння нервово-паралітичною речовиною радянського зразка. В отруєнні він звинуватив президента Росії Володимира Путіна і служби безпеки. Кремль заперечує свою причетність до отруєння.

У лютому московський суд вирішив, перебуваючи в Німеччині, Навальний порушив умови умовно-дострокового звільнення у справі про «розкрадання», і присудив йому два з половиною роки позбавлення волі. Зараз він перебуває у в’язниці в Підмосков’ї.