МЗС Німеччини відкидає нові санкції проти Росії через ситуацію з Навальним

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув подальші санкції ЄС проти Росії через ув’язнення опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального.
25 квітня в інтерв’ю телеканалу ARD Маас висловив сумнів в тому, що нові санкції проти Росії поліпшать становище критика Кремля.
«Я думаю, що все буде навпаки», – сказав Маас.
Євросоюз вже ввів санкції проти Росії через отруєння і ув’язнення Навального. Також Брюссель продовжив санкції через незаконну анексію Криму і розпалювання конфлікту на сході України.
Хоча всі ці санкції залишаться в силі, Маас сказав, що важливо підтримувати діалог з Росією і уникати конфронтації.
Минулого тижня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив ЗМІ, що ЄС покладе пряму відповідальність на президента Володимира Путіна і владу Росії, якщо Навальний помре у в’язниці через стан здоров’я. Але вже наступного дня, 23 квітня, Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке він почав понад три тижні тому на знак протесту проти лікування у в’язниці.
Навальний був заарештований в січні після повернення в Росію із Німеччини, де він лікувався від отруєння нервово-паралітичною речовиною радянського зразка. В отруєнні він звинуватив президента Росії Володимира Путіна і служби безпеки. Кремль заперечує свою причетність до отруєння.
У лютому московський суд вирішив, перебуваючи в Німеччині, Навальний порушив умови умовно-дострокового звільнення у справі про «розкрадання», і присудив йому два з половиною роки позбавлення волі. Зараз він перебуває у в’язниці в Підмосков’ї.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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