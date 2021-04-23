Росія: лікарі Навального закликають перевезти його до Москви

Група лікарів російського політика Олексія Навального оприлюднила 23 квітня заяву щодо здоров’я опозиціонера, який понад три тижні тримав голодування в колонії з вимогою надання йому належної медичної допомоги.
Лікарів Навального так і не допустили до нього в колонію. Однак його оглянули інші цивільні фахівці, були зроблені аналізи. На підставі отриманих даних лікарі надали рекомендації.
Вони стверджують, що Навальному не було забезпечено коректне знеболювання, хоча він уже 2 місяці відчуває біль у спині.
Також, за словами лікарів, «минуло вже два місяці з моменту появи симптомів, але досі не встановлений повноцінний діагноз». Зокрема, неясно, з чим пов’язане оніміння кінцівок, для встановлення його причин необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити або виключити полінейропатію, «яка може мати різне похоження, в тому числі і токсичне». Навальний раніше не виключав, що його симптоми можуть бути пов’язані з попереднім отруєнням.
Лікарі також на підставі даних аналізів, як і раніше, стверджують, що існує пряма загроза життю Навального, а його вихід із голодування має відбуватися під наглядом фахівців із лікувального харчування.
Лікарі пропонують перевести Навального до Москви в цивільний багатопрофільний стаціонар сучасного рівня, де має бути зібраний консиліум із залученням західних фахівців.
Навальний 23 квітня оголосив, що починає виходити з голодування. Про це політик повідомив через соціальні мережі.
За словами Навального, його двічі обстежував консиліум цивільних лікарів, також йому надали можливість ознайомитися з результатами досліджень і аналізів. Медики просили опозиціонера припинити голодування, тому що це загрожує його здоров’ю.
Навальний тримав голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим політик скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Федеральна служба виконання покарань (пенітенціарна служба Росі) заявляла, що політику надається необхідна допомога. Йому були діагностовані міжхребцеві грижі.
21 квітня в Росії відбулися акції на підтримку опозиціонера і з вимогою допустити до нього лікарів. У цілому на них були затримані понад півтори тисячі людей. На наступний день після акцій стало відомо, що 20 квітня Навального оглянули цивільні лікарі в лікарні у Володимирі, а його особисті лікарі закликали політика припинити голодування.
Російський опозиціонер Навальний і Україна
Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський».
Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.
Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.
Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний».
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У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.
При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.
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