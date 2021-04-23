Росія: лікарі Навального закликають перевезти його до Москви

Група лікарів російського політика Олексія Навального оприлюднила 23 квітня заяву щодо здоров’я опозиціонера, який понад три тижні тримав голодування в колонії з вимогою надання йому належної медичної допомоги.

Лікарів Навального так і не допустили до нього в колонію. Однак його оглянули інші цивільні фахівці, були зроблені аналізи. На підставі отриманих даних лікарі надали рекомендації.

Вони стверджують, що Навальному не було забезпечено коректне знеболювання, хоча він уже 2 місяці відчуває біль у спині.

Також, за словами лікарів, «минуло вже два місяці з моменту появи симптомів, але досі не встановлений повноцінний діагноз». Зокрема, неясно, з чим пов’язане оніміння кінцівок, для встановлення його причин необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити або виключити полінейропатію, «яка може мати різне похоження, в тому числі і токсичне». Навальний раніше не виключав, що його симптоми можуть бути пов’язані з попереднім отруєнням.

Лікарі також на підставі даних аналізів, як і раніше, стверджують, що існує пряма загроза життю Навального, а його вихід із голодування має відбуватися під наглядом фахівців із лікувального харчування.

Лікарі пропонують перевести Навального до Москви в цивільний багатопрофільний стаціонар сучасного рівня, де має бути зібраний консиліум із залученням західних фахівців.

Навальний 23 квітня оголосив, що починає виходити з голодування. Про це політик повідомив через соціальні мережі.

За словами Навального, його двічі обстежував консиліум цивільних лікарів, також йому надали можливість ознайомитися з результатами досліджень і аналізів. Медики просили опозиціонера припинити голодування, тому що це загрожує його здоров’ю.

Навальний тримав голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим політик скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Федеральна служба виконання покарань (пенітенціарна служба Росі) заявляла, що політику надається необхідна допомога. Йому були діагностовані міжхребцеві грижі.

21 квітня в Росії відбулися акції на підтримку опозиціонера і з вимогою допустити до нього лікарів. У цілому на них були затримані понад півтори тисячі людей. На наступний день після акцій стало відомо, що 20 квітня Навального оглянули цивільні лікарі в лікарні у Володимирі, а його особисті лікарі закликали політика припинити голодування.