У деяких містах влада обмежила доступ до центральних площ, де прихильники опозиціонера збиралися проводити мітинги. За останніми даними правозахисного проєкту «ОВД-инфо», у цілому в Росії затримані 325 людей у більш як 40 містах країни. Найбільше затриманих в Уфі – 40, Кемерові – 36, Барнаулі – 33, Новокузнецьку – 30.



Прихильники Навального оголосили загальноросійську акцію на підтримку політика, який із 31 березня тримає голодування в колонії. Навальний домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря. Раніше його лікарі заявили, що стан здоров’я опозиціонера швидко погіршується.



Генпрокуратура і МВС Росії застерегли від участі в неузгоджених мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про масові заворушення. (Відео Reuters).