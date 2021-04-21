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21 квітня 2021, Київ 21:20
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У Росії відбуваються масові протести на підтримку опозиціонера Навального (відео)

У Росії відбуваються масові протести на підтримку опозиціонера Навального (відео)
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У Росії відбуваються масові протести на підтримку опозиціонера Навального (відео)

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У Росії тривають масові мітинги на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, який з кінця березня тримає голодування в колонії у Володимирській області. Перед початком мітингів поліція затримувала і проводила обшуки в активістів і журналістів.

У деяких містах влада обмежила доступ до центральних площ, де прихильники опозиціонера збиралися проводити мітинги. За останніми даними правозахисного проєкту «ОВД-инфо», у цілому в Росії затримані 325 людей у більш як 40 містах країни. Найбільше затриманих в Уфі – 40, Кемерові – 36, Барнаулі – 33, Новокузнецьку – 30.

Прихильники Навального оголосили загальноросійську акцію на підтримку політика, який із 31 березня тримає голодування в колонії. Навальний домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря. Раніше його лікарі заявили, що стан здоров’я опозиціонера швидко погіршується.

Генпрокуратура і МВС Росії застерегли від участі в неузгоджених мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про масові заворушення. (Відео Reuters).

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