«Левада-центр» повідомив про зниження протестних настроїв у Росії

Соціологи внесеного російською владою в список «іноземних агентів» «Левада-центру» зафіксували зниження протестних настроїв росіян у порівнянні з січнем 2021 року.

Згідно з даними опитування, проведеного в травні, 28 відсотків росіян повідомили, що вважають можливими масові протести з політичними вимогами. У січні так відповіли 43 відсотки респондентів.

У травні протести проти падіння рівня життя назвали ймовірними 30 відсотків опитаних. Це помітно нижче ніж у січні, тоді так вважали 45 відсотків росіян, відзначають автори дослідження.

При цьому з січня незначно зросла кількість тих, хто готовий брати участь у протестах з економічними вимогами – з 17 до 21 відсотка.

У кінці січня – на початку лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Були затримані близько 10 тисяч людей. При цьому поліція й ОМОН діяли вкрай жорстко, били демонстрантів кийками, застосовували електрошокери. Затримані скаржилися на тортури в поліції, нелюдські умови утримання в спецприймальниках.

Учасників протестних акцій звільняють із роботи, відраховують із вишів. Після протестних мітингів порушили десятки кримінальних справ у більш ніж 30 містах Росії.