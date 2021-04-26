Голова Мі-6: Британія і США попередили Путіна щодо України

Лондон і Вашингтон раніше попередили президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва «заплатить високу ціну» в разі, якщо російські війська почнуть вторгнення на територію України, заявив в інтерв’ю газеті Sunday Times директор секретної розвідувальної служби Великої Британії, відомої як Мі-6, Річард Мур.

Країни Заходу неодноразово висловлювали стурбованість у зв’язку з нарощуванням Росією угруповання збройних сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Минулого тижня Москва оголосила про завершення військових навчань і відведення частини військ.

За словами Мура, «безвідповідальні» дії Росії викликають серйозну тривогу, проте в довгостроковій перспективі Росія є державою, що слабне, «з точки зору економіки і демографії». На думку голови Мі-6, Росія стикається з безліччю труднощів, а останні протести через арешт опозиціонера Олексія Навального показали, що частина її населення незадоволена президентом Володимиром Путіним.

Голова Мі-6, який очолив службу недавно (раніше він був дипломатом), також сказав, що досі відчуває гнів у зв’язку з використанням хімічної зброї в Солсбері – йдеться про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, причетними до якого Захід вважає співробітники російської військової розвідки.

За його словами, число жертв могло бути великим (від отруєння «Новачком» загинула одна громадянка Великої Британії). Він згадав і про те, що чеські спецслужби підозрюють тих же російських агентів в організації вибуху в Чехії в 2014 році.

Все це, як і дії Росії в Україні, за словами Мура, – ознаки безвідповідальної поведінки Росії. За словами голови Мі-6, канали комунікації між Лондоном, Вашингтоном і Москвою відкриті, і російська влада знає, як західні союзники оцінюють дії Росії.

Мур підкреслив, що Британія хотіла б мати з Росією інші, кращі відносини, проте «цей вибір зроблений не нами».

Керівники Мі-6, яка займається зовнішньою розвідкою, дають інтерв’ю вкрай рідко, а директор служби, як і раніше, є єдиною особою, чия приналежність до неї офіційно визнана, нагадує The Times. До 1994 року саме існування служби офіційно не підтверджувалося на урядовому рівні.