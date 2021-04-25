NYT: болгарський бізнесмен визнав, що постачав в Україну озброєння після 2014 року

Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев визнав, що постачав в Україну озброєння після 2014 року, пише видання The New York Times.

«В електронному листі до The New York Times пан Гебрев визнав, що він зберігав боєприпаси на чеському складі зброї (який підірвали у 2014 році – ред.), і визнав те, що він давно заперечував: його компанія Emco відправляла в Україну військове озброєння після 2014 року, коли сепаратисти, підтримувані російськими військовими та спецслужбами, розпочали війну з українськими силами», – пише газета.

Болгарська прокуратура звинувачує трьох офіцерів російської військової частини 29155 в отруєнні Гебрева у січні 2020 року та видала ордери на їхній арешт. Правоохоронці мають записи з камер відеоспостереження, на якому один із кілерів, ймовірно, мазав отруту на дверні ручки автомобілів Гебрева, його сина та старшого менеджера в гаражі біля їхніх офісів у столиці Болгарії Софії.

Сам Гебрев сумнівається, що російський підрозділ діяв самостійно. Він припускає, що навіть якщо російські кілери були відповідальними за отруєння, вони, ймовірно, комунікували з його ворогами в Болгарії.

The New York Time пише, що спочатку Гебрев запевняв, що його компанія зупинила весь імпорт озброєнь до України після початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році. Однак 23 квітня він визнав, що Emco підписала контракт із «уповноваженими українськими компаніями» наприкінці 2014 року.

Один чинний та один колишній український чиновник, виступаючи на умовах анонімності, зазначили, що компанія Emco підписала контракт у 2014 році на надання артилерійських боєприпасів для українських військових. Українська влада офіційно не коментувала цю інформацію.

Щоб російські симпатики в уряді Болгарії не заблокували поставки, ящики з боєприпасами були позначені так, ніби вони були призначені для Таїланду, заявив колишній чиновник. Сам Гебрев заперечив, що його компанія некоректно позначала будь-які свої товари, які призначалися для експорту.

За словами колишнього чиновника, російський уряд у будь-якому разі виявив поставки та тиснув на уряд Болгарії, щоб зупинити цей процес.

17 квітня чеська влада оголосила в розшук імовірних агентів російського Головного управління Генштабу (ГРУ), яких вона підозрює у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року на терені селища Врбетиці. Тоді загинули двоє людей.

Підозрювані – Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін, яких британська влада звинувачує в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері у 2018 році. Посадовці стверджували, що підозрювані працювали під псевдонімами Олександр Петров та Руслан Боширов.

Прем’єр Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду, який нині обіймає посаду міністра внутрішніх та закордонних справ Ян Гамачек на надзвичайній пресконференції заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб.

Згодом Чехія пригрозила вислати ще близько 60 співробітників російського посольства. Прага закликала Росію переглянути рішення вислати з країни 20 співробітників чеського посольства.

На пресконференції Бабіш заявив, що до вибуху боєприпасів у 2014 році були причетні офіцери частини 29155 російської спецслужби ГРУ.