Посольство Росії в Білорусі нецензурно відповіло країнам Балтії на рішення про висилку дипломатів РФ

Посольство Росії в Білорусі на сторінці у мережі Twitter 24 квітня відреагувало на недавнє рішення країн Балтії про висилку російських дипломатів хештегом із нецензурним вмістом, а саме згадуванням чоловічого статевого органу #SmallDickEnergy. У дослівному перекладі з англійської це означає «енергія маленького члена».

Хештег був прикріплений до ретвіту допису голови МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, в якому йшлося про рішення Литви, Латвії та Естонії вислати кількох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією на тлі її дипломатичного загострення з Росією.

Згодом цей твіт із хештегом був видалений. Однак незабаром у твітері посольства з’явився новий ретвіт допису Ландсбергіса, цього разу – з текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy – the choice is yours. («Вирішуйте самі, #smalldipenergy або #smalldickenergy»). Що таке #smalldipenergy, посольство не пояснює, може йтися про своєрідний «неологізм» – скорочення від слова «дипломатія».

Чимало користувачів мережі Twitter критично відгукнулися на публікацію в акаунті російського посольства в Білорусі, в свою чергу, з хештегом #smalldickenergy почали публікуватися пости з критикою Кремля.

23 квітня МЗС країн Балтії (Литви, Латвії та Естонії) повідомили, що на знак солідарності з Чехією висилають зі своїх країн дипломатів Росії.

Перед тим про видворення співробітників російського посольства оголосила влада Польщі та Словаччини. Це також зробила і сама Чехія. Росія у цих випадках відповіла дзеркально.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення, назвавши їх «безпідставними».

Вибухи на складі озброєнь у Врбетицях на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.