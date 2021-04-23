РФ оголосила персонами нон-ґрата п’ятьох співробітників посольства Польщі

Росія висилає п’ятьох співробітників посольства Польщі, їх оголосили персонами нон-ґрата. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Росії.

На такий крок Москва пішла у відповідь на рішення Варшави вислати трьох російських дипломатів, присутність яких у Польщі назвали небажаною, вказавши на порушення дипломатичного статусу.

У російському зовнішньополітичному відомстві у п’ятницю повідомили про виклик польського поста Кшиштофа Краєвського, якого проінформували про ці заходи. Йому також висловили протест.

Як підкреслюють у Москві, рішення, яке дає польським дипломатам час залишити Росію до 15 травня, було ухвалене з урахуванням того, що «Варшава свідомо взяла курс на подальшу деградацію і руйнування двосторонніх зв’язків».

Про видворення співробітників російського посольства влада Польщі оголосила 15 квітня, звинувативши їх у порушенні дипломатичного статусу і діях, що завдають збитків польській державі.