У МЗС Чехії повідомили, скільки російських дипломатів залишаться у Празі

Чехія і Росія будуть мати по 32 співробітники у посольствах в Москві і Празі, повідомив глава МЗС Чехії Якуб Кулганек в інтерв’ю газеті Blesk. До цього числа входять по сім дипломатів і по 25 людей адміністративно-технічного складу.

Заява Кулганека прозвучала наступного дня після того, як він заявив, що Росії не дозволять мати більше дипломатів в Празі, ніж лишається у посольстві Чехії у Москві, після того, як Росія вислала чеських дипломатів як крок у відповідь.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. У зв’язку з цим Гамачек оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув «безпідставні звинувачення» Праги і назвав кроки Чехії «необґрунтованими і шкідливими для двосторонніх відносин».

Чеський уряд також ухвалив рішення не допустити російську державну компанію «Росатом» до майбутнього тендеру на добудову атомної електростанції в цій країні і більше не розглядати можливість купівлі російської вакцини «Спутнік V» проти COVID-19.

Вибухи на складі озброєнь у Врбетиці на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини, громадяни Чехії, загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Недержавна комерційна фірма, яка була легальним оператором складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.

Чехія висунула вимогу до Росії переглянути її рішення вислати з країни 20 співробітників свого посольства. В іншому випадку, як заявив глава МЗС Чехії Якуб Кулганек, чисельність російського посольства в Празі буде скорочена до п’яти дипломатів. Він уточнив, що йдеться про видворення близько 60 дипломатів.