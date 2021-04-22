Сенат Чехії закликав розірвати договір про дружбу з Росією

Сенат (верхня палата парламенту) Чехії визнав вибухи у Врбетицях в 2014 році, до яких, за даними чеської влади, причетні російські спецслужби, актом державного тероризму проти однієї держави-члена Європейського союзу, а отже і проти всього ЄС.

За відповідну резолюцію проголосували 67 із 72 присутніх на засіданні членів Сенату, повідомляє Чеське інформаційне агентство.

Сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини і співробітництво з Росією, а також скоротити до одного число співробітників російського посольства в Празі.

Крім того, члени Сенату закликали обговорити те, що сталося під Врбетицями на рівні Ради безпеки ООН і керівних органів НАТО і ЄС, а також вимагати компенсації від Росії.

Раніше до аналогічних заходів чеський уряд закликала нижня палата парламенту Чехії.

Напередодні Чехія висунула вимогу до Росії переглянути її рішення вислати з країни 20 співробітників свого посольства. В іншому випадку, як заявив глава МЗС Чехії Якуб Кулганек, чисельність російського посольства в Празі буде скорочена до п’яти дипломатів.

Представник МЗС Росії Марія Захарова та прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявили, що з Росією не слід говорити «у стилістиці вимог».