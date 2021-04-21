Росія відповіла на вимогу Чехії повернути висланих дипломатів

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про неприпустимість вимог до своєї країни з боку Чехії.

«Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО… Завтра розмова з послом Чехії буде продовжена в МЗС Росії», – цитує заяву Захарової російська державна інформагенція «РИА Новости».

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи розглядатиме Москва вимогу Чехії про повернення дипломатів, сказав: «Саме сьогодні в посланні президент Путін говорив про безперспективність розмов із нами в стилістиці вимог».

Чехія вимагає від Росії переглянути рішення Москви вислати з країни 20 співробітників чеського посольства. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек після зустрічі з послом Росії в Празі Олександром Змєєвським.

За словами міністра, якщо до полудня четверга 22 квітня Росія не виконає цю вимогу, Чехія вишле з країни стільки співробітників російського посольства, щоб їх залишилося не більше, ніж зараз у Росії чеських дипломатів. За повідомленнями, в Росії зараз залишилося тільки п’ять співробітників посольства Чехії з дипломатичним статусом.

Висилка з Росії 20 співробітників чеського посольства стала відповіддю на висилку з Чехії 18 російських дипломатів, які, як стверджує чеська влада, працювали на російські спецслужби. За словами Кулганека, це рішення ніяк не вплинуло на роботу російського посольства, оскільки російських дипломатів у Чехії в кілька разів більше, ніж чеських у Росії. Дії російської влади фактично паралізували роботу посольства Чехії в Москві.

Рішення про висилку дипломатів чеська влада ухвалила в суботу, 17 квітня, – після того, як стало відомо, що спецслужби і поліція звинувачують співробітників російської військової розвідки в причетності до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році.