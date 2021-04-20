Посла Болгарії викликали до МЗС Росії після шпигунських скандалів

Посла Болгарії у Москві викликали до МЗС Росії через місяць після того, як Софія вислала двох російських дипломатів, яких підозрювали у причетності до шпигунських скандалів. Про зустріч 20 квітня повідомило агентство «РИА Новости».

МЗС Болгарії оголосив двох російських дипломатів персонами нон ґрата 22 березня, оскільки вони вели діяльність, «несумісну» з їх дипломатичним статусом. Тоді посольство Росії назвало це рішення «необґрунтованим» і заявило, що Москва «залишає за собою право вжити заходів у відповідь».

Болгарія має тісні культурні, історичні та економічні зв’язки з Росією, основним енергетичним партнером країни. Але в останні роки відносини між Софією і Москвою зазнали удару через кілька шпигунських скандалів.

19 березня болгарська влада країни-члена НАТО оголосили про затримання шпигунської групи, яка передавала військові секрети Росії. Прокуратура повідомила, що шість людей, в тому числі колишні і діючі офіцери військової розвідки, були затримані і звинувачені в передачі секретної інформації про Болгарію, НАТО і ЄС посольству Росії в Софії.

Військовий окружний суд Софії наказав взяти п’ятьох із них під варту, а ще одного підозрюваного звільнили під заставу.

З жовтня 2019 роки держава-член ЄС і НАТО вислало п’ятьох дипломатів і співробітників посольства Росії, звинувачених у веденні розвідувальної роботи.

Минулого тижня болгарський торговець зброєю виявився причетним до великого дипломатичного скандалу між Прагою і Москвою після того, як чеська розвідка пов’язала співробітників російських спецслужб з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році, в результаті якого загинули дві людини.