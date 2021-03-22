Болгарія вислала двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох дипломатів з Росії персонами нон ґрата і дало їм 72 години на те, щоб покинути країну, повідомляє bTV з посиланням на заяву болгарського МЗС.

22 березня прокуратура Болгарії повідомила, що двоє російських дипломатів вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

У посольстві Росії в Софії назвали рішення болгарської влади «черговим безпідставним демаршем» і заявили, що це не сприятиме подальшому вибудовуванню конструктивного російсько-болгарського діалогу».

19 березня у Софії затримали кількох людей, громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Затримання провело контррозвідувальне державне агентство «Національна безпека».

Двоє затриманих – офіцери болгарської армії, один – колишній співробітник контррозвідки, повідомив на пресконференції представник прокуратури. За версією слідства, вони були завербовані російською військовою розвідкою – ГРУ. Всього звинувачення висунуті шести підозрюваним, зокрема дружині ймовірного резидента російської розвідки.

Одним із завдань затриманих був збір інформації всередині будівлі міністерства на теми Сирії, Нагірного Карабаху та України. Один із затриманих, службовець в підрозділі військової розвідки болгарського міністерства оборони, перераховував гроші, ймовірно отримані від вербувальника, безпосередньо за робочим столом.

З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислало з країни вісім російських дипломатів (з урахуванням двох осіб, оголошених персонами нон ґрата 22 березня). Всіх їх підозрювали у шпигунстві.