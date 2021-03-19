У Болгарії кілька чиновників затримані за шпигунство на користь Росії – ЗМІ

У столиці Болгарії Софії та місті Пернік 18 березня були затримані кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Про це з посиланням на неназвані джерела повідомило Болгарське національне телебачення. За даними каналу, спецоперацію провело контррозвідувальне державне агентство «Національна безпека».

Один із підозрюваних міг бути затриманий на автодорозі з Софії до Пловдив, передає з посиланням на джерела канал bTV. За даними телеканалу, для цього на виїзді з найбільшого міста країни була організована перевірка документів. Поліція цю інформацію не коментує.

Канал «Нова телевізія» уточнює, що затримання на виїзді зі столиці стало необхідним, оскільки підозрюваний намагався втекти. За даними джерел редакції, всі затримані – болгарські чиновники, які мають доступ до секретної інформації.

Офіційно затримання не підтверджувалися і не коментувалися. З жовтня 2019 року влада Болгарії вислала шість російських дипломатів за підозрою в шпигунстві, ще одного не пустили до країни.