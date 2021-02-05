МЗС України висловлює солідарність з висланими з Росії європейськими дипломатами

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із висланими з Росії європейськими дипломатами.

«МЗС України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія висилає з надуманих причин. Рішення РФ суперечить Віденській конвенції і є черговим прикладом брутального порушення Росією своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом», – заявило міністерство у твітері.

Росія вирішила висилати з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

Європейський союз засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів.