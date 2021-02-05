Велика Британія назвала «невиправданим» видворення європейських дипломатів із Росії.

«Висилка німецьких, польських та шведських дипломатів із Росії за те, що вони просто робили свою роботу, є грубою спробою відволікти від російської націленості на опозиційних лідерів, протестувальників та журналістів. Ми солідарні з нашими європейськими друзями перед цією невиправданою акцією», – написав міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб у твітері.

Він назвав крок російської влади «останнім із серії акцій після отруєння [російського опозиціонера Олексія] Навального, яким російська влада продемонструвала відмову від міжнародного права».

Росія вирішила висилати з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

Європейський союз засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів.