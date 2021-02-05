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05 лютого 2021, Київ 22:22
Новини | Міжнародні

Британія назвала «невиправданим» видворення європейських дипломатів із Росії

Росія вирішила висилати з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини

Велика Британія назвала «невиправданим» видворення європейських дипломатів із Росії.

«Висилка німецьких, польських та шведських дипломатів із Росії за те, що вони просто робили свою роботу, є грубою спробою відволікти від російської націленості на опозиційних лідерів, протестувальників та журналістів. Ми солідарні з нашими європейськими друзями перед цією невиправданою акцією», – написав міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб у твітері.

Він назвав крок російської влади «останнім із серії акцій після отруєння [російського опозиціонера Олексія] Навального, яким російська влада продемонструвала відмову від міжнародного права».

Росія вирішила висилати з країни низку дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини через участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого затримали одразу після повернення до Росії в січні. До цього політик кілька місяців лікувався в Німеччині, куди його перевезли з Росії після отруєння.

Дипломатів-учасників акцій протесту оголосили «persona non grata». Їм наказали найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

Європейський союз засудив рішення Міністерства закордонних справ Росії вислати з країни дипломатів.

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