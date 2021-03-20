В Естонії вченого визнали винним у шпигунстві на користь Китаю – ЗМІ

В Естонії визнали винним у шпигунстві на користь Китаю провідного вченого, який працював у Міністерстві оборони країни та науковому центрі НАТО. Про це повідомили ЗМІ 19 березня.

Тармо Каутса засудили до трьох років ув’язнення. ЗМІ зазначають, що це перша в країні справа про шпигунство, не пов’язана з Росією.

Естонське видання Eesti Ekspress і новинний сайт США The Daily Beast першими повідомили про вирок, винесений на початку цього місяця на закритих слуханнях.

За повідомленнями, Каутс працював з іншим естонцем, який ще очікує суду.

Провідний спеціаліст по океанографії в Талліннському технологічному університеті, Тармо Каутс також працював у Міністерстві оборони Естонії та входив до наукового комітету НАТО з підводних досліджень, який вивчає військові кораблі і підводні човни альянсу.

Як повідомляє Eesti Ekspress, Коутс «протягом багатьох років мав доступ як до державних секретів Естонії, так і до секретів НАТО».

Заступник директора Служби внутрішньої безпеки Естонії Олександр Тутс розповів The Daily Beast і Eesti Ekspress, що китайці найняли Коутса під прикриттям аналітичного центру в 2018 році. За його словами, до моменту арешту в вересні минулого року вчений не розкрив ніяких державних таємниць або секретів НАТО.

«Його мотивом були традиційні людські слабкості, такі як гроші і потреба у визнанні», – зазначив Тутсі

Повідомляється, що вчений був найнятий китайської військової розвідкою і отримав близько 20 тисяч доларів. Гроші конфіскували.