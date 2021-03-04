Стратегія нацбезпеки США: Росія «відіграє підривну роль», але Китай «є єдиним конкурентом»

Росія ставить перед собою мету «посилити свій глобальний вплив» і «відіграє підривну роль на світовій арені», намагаючись дестабілізувати чинні норми. Таку оцінку дій Москви містить тимчасова стратегія національної безпеки США, опублікована 3 березня від імені президента Джо Байдена.

Поряд із Китаєм, Росія спрямувала значні ресурси на спроби послабити США і не дозволити Вашингтону захищати свої інтереси та союзників по всьому світу, йдеться в документі.

Роль провідного суперника США на світовій арені при цьому визнається за Китаєм, а не за Росією. Як сказано в документі, Китай – «єдиний конкурент США, який здатний, поєднуючи свою економічну міць, дипломатичні зусилля, військову міць і технології, створити реальну загрозу стабільній і відкритій міжнародній системі». Через кому Росія і Китай згадуються в абзаці про контроль над озброєннями, де сказано, що США готові до діалогу з цього питання і про стратегічну стабільність у цілому.

У стратегії визнається, що авторитаризм як світовий тренд зараз перебуває на підйомі і загрожує демократії, в тому числі і союзникам США, і йдеться про необхідність захисту демократичних норм і заснованого на правилах міжнародного порядку.

Держсекретар Ентоні Блінкен раніше цього тижня виступив із промовою, в якій говорив про проблеми, висвітлені в стратегії національної безпеки. Він наголосив, що США залишаються віддані ідеї просування демократії в світі, проте змінять підходи. «Ми повинні використовувати силу нашого прикладу. Ми будемо заохочувати інші країни в проведенні найважливіших реформ, скасуванні поганих законів, боротьбі з корупцією та несправедливістю. Ми будемо винагороджувати за демократичну поведінку, але не будемо просувати демократію шляхом дорогих військових інтервенцій або спроб силою повалити авторитарні режими. Ми вдавалися до такої тактики раніше, але, навіть попри добрі наміри, вона не приводила до успіху», – визнав держсекретар.

Відносини з Китаєм Блінкен назвав «найбільшим геополітичним випробуванням XXI століття». Він відзначив, що Росія, Іран і Північна Корея також є «серйозними викликами» для США, однак вони непорівнянні з тієї потенційною загрозою, яку може чтановити Китай.