США пояснили, чому наклали санкції на російських чиновників, а не на олігархів

Представник зовнішньополітичного відомства США відповів на запитання «Голосу Америки» про санкції за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема він пояснив, чому санкції застосовують до російських чиновників, а не до олігархів, близьких до Володимира Путіна.

Сполучені Штати можуть розширити санкції за порушення Росією прав людини, якщо вважатимуть, що інші особи чи структури підпадають під критерії, необхідні для введення обмежувальних заходів.

Про це заявив 2 березня 2021 року на брифінгу в Держдепартаменті США його офіційний представник Нед Прайс.

Відповідаючи на запитання «Голосу Америки», чому заходи Вашингтона щодо тих, кого США визнали відповідальними за отруєння опозиційного російського політика, є ширшими, ніж санкції ЄС, представник Держдепартаменту сказав:

Серед тих структур, проти яких ввели санкції, є Федеральна служба безпеки Росії, ФСБ

«Ми тісно співпрацювали з нашими європейськими партнерами у відповідях на виклики, пов'язані з Росією, з першого дня роботи нашої адміністрації ... Питання, пов'язані з паном Навальний, є постійною темою двосторонніх і багатосторонніх дискусій між США і нашими європейськими партнерами. Але, незважаючи на це, США, ЄС і Великобританія по-різному приймають рішення. Об'єкти санкцій, введених сьогодні, безумовно, доповнюють, - навіть якщо і не цілком збігаються з ними, - рішення, прийняті ЄС і Великобританією в останні місяці. Разом ми посилаємо недвозначний сигнал: Сполучені Штати тісно співпрацюють з нашими найближчими союзниками і партнерами в Європі в прагненні дати зрозуміти, що така поведінка (російської влади – ред.) є неприйнятною. Ми не будемо з цим миритися і терпіти, і покарання за це будуть».

Нед Прайс підкреслив, що Вашингтон вважає відповідальними за отруєння Навального саме російські спецслужби: «Серед тих структур, проти яких ми ввели санкції, є Федеральна служба безпеки Росії, ФСБ. Я думаю, це ясно говорить про те, на кого, на нашу думку, лежить вина».

Санкції можуть бути посилені і розширені

Відповідаючи на запитання «Голосу Америки», чому санкції були накладені на державних чиновників Росії, а не на олігархів, близьких до Володимира Путіна, представник Держдепартаменту повідомив про можливість подальших санкцій щодо Росії:

США працюють спільно із союзниками і партнерами, включаючи Німеччину, Україну, щоб протидіяти спробам Росії підірвати колективну безпеку.

«Ми уважно вивчили інформацію, свідоцтва з відкритих джерел, а також спиралися на власні джерела уряду Сполучених Штатів. І об'єкти тих санкцій, які ми сьогодні ввели, відповідають нашим критеріям для введення санкцій у відповідності з різними законами і розпорядженнями виконавчої влади. Це, звичайно, не означає, що те, про що було нами оголошено сьогодні, вичерпує наші зусилля із залучення Росії до відповідальності за порушення прав людини ... Якщо ми будемо вважати, що в наших інтересах розширити коло об'єктів наших санкцій за порушення прав людини, пов'язані з справою пана Навального або стосуються більш загальної поведінки Росії, ми повинні будемо визначити, наскільки це відповідає критеріям, про які я говорив. Якщо це буде в наших інтересах, то я вважаю, що ви почуєте про подальші політичні кроки ».

Також на прохання «Голосу Америки» Нед Прайс зупинився на дискусії США і Європи щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2»:

«Президент Байден ще до того, як він вступив на посаду, дуже чітко висловлював свою позицію, яка полягає в тому, що «Північний Потік-2»- це погана угода. Це приклад агресивних дій Росії в (європейському – ред.) регіоні, що дозволяє Росії потенційно використовувати критично важливий природний ресурс для політичного тиску і згубного впливу. Ми продовжимо працювати з нашими союзниками і партнерами, включаючи Німеччину, Україну та інші європейські країни, щоб протидіяти спробам Росії підірвати нашу колективну безпеку. Таким чином, ми дуже ясно дали зрозуміти нашим європейським партнерам на всьому континенті, яка наша позиція, якщо мова йде про «Північний Потік-2», і вона не змінилося».

Блінкен: але працювати з Росією будемо

Держсекретар США Блінкен, разом із тим, заявив, що Вашингтону доведеться одночасно протистояти російській агресії і шукати можливості для підвищення безпеки США

За його словами, Сполучені Штати як і раніше прагнуть «до подальшої роботи» з Росією в області стратегічної стабільності, незважаючи на протистояння з Москвою в питаннях прав людини, кібершпіонажу та інших.

Заява Блінкена прозвучало на тлі оголошення про введення санкцій США проти високопоставлених російських чиновників і російських організацій в зв'язку з діями Москви, в яких американська влада вбачають спробу вбивства опозиційного лідера Олексія Навального за допомогою нервово-паралітичного агента.

Офіційні особи повідомили, що санкції, що включають заморожування активів, вводяться проти семи високопоставлених російських урядовців.

Крім того, під санкції потрапили 14 організацій, пов'язаних з виробництвом біологічних і хімічних агентів, включаючи 13 комерційних структур і державний дослідний інститут.

Рішення США приймалося у координації з Європейським Союзом. Американські офіційні особи слідом за президентом Джо Байденом закликали Росію звільнити Навального з в'язниці.

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