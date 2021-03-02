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03 березня 2021, Київ 00:22
Новини | Політика

Санкції ЄС проти російських чиновників через «справу Навального»: МЗС України нагадало про Крим

2 березня почали діяти санкції Євросоюзу проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального»

Міністерство закордонних справ України привітало рішення Європейського союзу вперше застосувати новий глобальний санкційний механізм проти чотирьох російських чиновників за порушення прав людини в Росії у зв’язку з переслідуванням опозиційного політика Олексія Навального. Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що сподівається також на запровадження подібних обмежень за придушення прав і свобод на Кримському півострові.

«Новий режим санкцій запрацював у дуже стислі терміни. Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Розраховуємо, що новий режим санкцій ЄС також буде застосований проти осіб, винних у придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя. Жоден злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним», – йдеться в заяві пресслужби МЗС від 2 березня.

Раніше сьогодні почали діяти санкції Євросоюзу проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального». В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Також сьогодні США внесли у санкційний список сімох російських чиновників через справу російського опозиційного політика Олексія Навального. У списку опинилися голова Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников, голова управління адміністрації президента з внутрішньої політики Андрій Ярин, генеральний прокурор Ігор Краснов, директор ФСБ Олександр Бортников, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов та перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.

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