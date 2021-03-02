Санкції ЄС проти російських чиновників через «справу Навального»: МЗС України нагадало про Крим

Міністерство закордонних справ України привітало рішення Європейського союзу вперше застосувати новий глобальний санкційний механізм проти чотирьох російських чиновників за порушення прав людини в Росії у зв’язку з переслідуванням опозиційного політика Олексія Навального. Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що сподівається також на запровадження подібних обмежень за придушення прав і свобод на Кримському півострові.

«Новий режим санкцій запрацював у дуже стислі терміни. Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. Розраховуємо, що новий режим санкцій ЄС також буде застосований проти осіб, винних у придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя. Жоден злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним», – йдеться в заяві пресслужби МЗС від 2 березня.

Раніше сьогодні почали діяти санкції Євросоюзу проти чотирьох високопоставлених російських чиновників через «справу Навального». В офіційному журналі ЄС з’явилися імена голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, керівника Росгвардії Віктора Золотова, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова і генерального прокурора Ігоря Краснова за переслідування опозиційного політика Олексія Навального.

Також сьогодні США внесли у санкційний список сімох російських чиновників через справу російського опозиційного політика Олексія Навального. У списку опинилися голова Федеральної служби виконання покарань Росії Олександр Калашников, голова управління адміністрації президента з внутрішньої політики Андрій Ярин, генеральний прокурор Ігор Краснов, директор ФСБ Олександр Бортников, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов та перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко.