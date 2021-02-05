Сербія: суд у Белграді засудив колишнього начальника Генштабу до 3 років ув’язнення за «шпигунство на США»

Колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил колишньої Югославії Момчила Перишича засудили до трьох років позбавлення волі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Його обвинувачують у шпигунстві, а конкретно в тому, що 2002 року він передав певні документи працівникові розвідки Сполучених Штатів Америки Джонові Нейбору.

Генерала Перишича і співробітника американського посольства в Белграді затримали в одному з ресторанів неподалік столиці в час передачі документів, які прокуратура назвала військовою таємницею. Перишич на той час був віцепрем’єр-міністром в уряді Сербії. Нейбора, якого сербська преса називала «працівником ЦРУ», відразу звільнили, бо він послався на дипломатичний імунітет. США заявили, що передані документи не містили ніяких таємниць, і висловили Сербії протест.

Процес проходив за закритими дверима. Засуджений, який від самого початку не визнає ніякої провини, має право оскаржити вирок. Він заявив, що продовжить юридичну боротьбу «для захисту своєї честі й гідності».

Процес над ним, розпочатий було 2004 року, перервали в 2005-му, коли Перишич вирішив здатися Міжнародному кримінальному трибуналові у справах колишньої Югославії в Гаазі, де його звинувачували в скоєнні воєнних злочинів у Хорватії та Боснії і Герцеговині.

2013 року трибунал в апеляційній інстанції виніс генералові виправдувальний вирок. після того, як у 2011-му його спершу визнали винним і засудили до 27 років позбавлення волі.

На думку оглядачів, нині йдеться про абсурдний процес, бо документи, які 18 років тому могли бути військовою таємницею, давно застаріли. Документи стосувалися насамперед дій і планів сербських сил у Косові, яке 2008 року односторонньо проголосило незалежність від Сербії.