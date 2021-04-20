Прага закликала партнерів по ЄС і НАТО на знак солідарності вислати російських дипломатів

Чехія закликала інших членів Європейського союзу і НАТО до «солідарності» і підтримки її на тлі дипломатичного загострення між Прагою та Москвою через заяви про причетність російських агентів до вибуху на чеському складі боєприпасів в 2014 році, в результаті якого загинули дві людини.

«Ми закликаємо країни ЄС і НАТО до колективних дій, спрямованих на висилку (дипломатів – ред.) із солідарності», – сказав 20 квітня виконувач обов’язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек.

Його заява пролунала наступного дня після того, як 18 російських дипломатів, яких чеська розвідка визначила як співробітників розвідки, покинули Прагу, в той час як 20 чехів-співробітників посольства у Москві також були змушені виїхати.

Гамачек повідомив, що викликав посла Росії у Чехії Олександра Зміївського, щоб висловити йому протест.

Увечері 17 квітня прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки, відомої як ГРУ, до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. У зв’язку з цим Гамачек оголосив про видворення з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб – ГРУ, а також служби зовнішньої розвідки СВР.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув «безпідставні звинувачення» Праги і назвав кроки Чехії «необґрунтованими і шкідливими для двосторонніх відносин».

Чеський уряд також ухвалив рішення не допустити російську державну компанію «Росатом» до майбутнього тендеру на добудову атомної електростанції в цій країні і більше не розглядати можливість купівлі російської вакцини Sputnik V проти COVID-19.

Європейський союз 19 квітня вустами речника голови зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозепа Борреля заявив, що «повністю підтримує і солідарний» з Чеською Республікою, і висловив стурбованість через повторення «небезпечної зловмисної поведінки з боку Росії у Європі».