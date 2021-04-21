У Чехії затримали причетних до участі в боях на Донбасі проти України, підозрюють зв’язки з ГРУ Росії

Прага – У Чехії затримали п’ять осіб у зв’язку з кримінальною справою про залучення чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти України, коротко повідомили поліція і прокуратура країни. Чеські журналісти-розслідувачі додають: існує підозра, що до таких дій причетні працівники спецслужб Росії, зокрема ті, які діяли під дипломатичним прикриттям російського посольства і днями були вислані до Москви.

Національний центр боротьби з організованою злочинністю Поліції Чехії з раннього ранку здійснює на всій території Чехії дії в межах кримінальної справи, пов’язаної з залученням чеських громадян до участі в боях на Донбасі проти України, повідомили в поліції. Затримані були п’ять осіб; відбуваються допити і підозрюваних, і свідків. Кримінальну справу ведуть за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів за статтями про «терористичний напад», «фінансування тероризму» і «підтримку і пропаганду тероризму».

У Вищій прокуратурі в Празі теж навели ці дані й уточнили, що офіційних обвинувачень наразі нікому не оголошували.

Дальших подробиць чеські правоохоронці наводити не стали. Вони лише наголосили, що нинішня акція не пов’язана зі справою вибухів на чеських складах озброєнь 2014 року, що їх, як з’ясувалося днями, влаштували працівники російської військової розвідки, відомої за попереднім скороченням ГРУ.

Та за справу взялися чеські журналісти-розслідувачі, які попередніми днями працювали над справою тих вибухів. Тепер вони з’ясували деякі деталі нової справи, про які ще офіційно не повідомляли.

Деталі від журналістів-розслідувачів

Один із них, журналіст інтернет-видання Aktuálně.cz Лукаш Валашек, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив ті подробиці, які стали йому відомі.

«Із того, що ми знаємо, акція поліції була націлена на воєнізовані групи, які існують у Чехії вже якийсь час. Конкретно, поліція звинувачує декого з членів цих груп у тому, що вони організовували подорожі в Україну деяких чеських громадян – чи й самі їздили, чи організовували це для інших, – і що, по суті, там воювали на боці проросійських сепаратистів… Можемо сказати, що одним із затриманих є керівник групи, яка називається «Чехословацькі воїни запасу за мир». Це група, яка виникла 2015 року і яка виставляє себе класичним чином, як і низка інших проросійських груп у Чехії, а саме виступає проти НАТО, проти Європейського союзу і, навпаки, підтримує російську політику, наприклад, в Україні», – розповів журналіст.

За даними видання, йдеться про керівника цієї групи на ім’я Іван Кратохвіл. Серед затриманих і одна з керівниць групи, яку називають лише на ініціали А.К.

А видання Deník N повідомляє, що також серед затриманих – і православний священник із міста Літомериці на північному заході Чехії. В цій країні, а також у Словаччині існує канонічна помісна, але нечисленна Православна церква Чеських земель і Словаччини, яка не стала ділитися після поділу Чехословаччини на дві держави. Ця церква відома своїми проросійськими позиціями.

Крім того, ще групу людей – за повідомленнями, десять осіб – викликали на допити чи для подачі пояснень. Так що, припускає журналіст, число затриманих може ще зрости.

Є підозри, але ще немає твердих доказів зв’язків із «дипломатами» з ГРУ

Лукаш Валашек звернув увагу, що, за наявними даними, існує підозра, що до виїзду на Донбас воювати проти України чехів підбурювали працівники російського ГРУ, які працювали в Чехії під прикриттям посольства Росії, зокрема, можливо, й ті, які були нещодавно вислані з Праги.

«Із тих джерел, які ми маємо, ми знаємо, що чеські спецслужби вже тривалий час займаються роллю саме російських агентів ГРУ в діяльності тих проросійських груп у Чехії. Врешті, Служба безпеки й інформації (контррозвідка) в одному зі своїх публічних звітів за 2016 рік інформує, що російські агенти беруть участь у поїздках чеських громадян до конфліктних областей, де ті воюють на боці проросійських сепаратистів», – нагадав він.

За даними Валашека, чеська поліція на цей час не має досить інформації, щоб твердо довести зв’язок поїздок чехів в Україну з конкретними російськими розвідниками на території Чехії. «Конкретних підтверджень того, щоб вони якимсь чином допомагали тим поїздкам до України, щоб вони їх організували чи фінансували, ми не маємо. А з того, що ми знаємо, їх не має на цей час і поліція», – сказав журналіст.

Радянські пам’ятники як місце вербування

При цьому він звернув увагу на те, яким способом ці російські розвідники здійснювали вербування чеських громадян для різноманітної проросійської діяльності.

«Ми також знаємо, що чеські спецслужби займалися роллю декого з уже висланих дипломатів із російського посольства, які відповідали за догляд за російськими пам’ятниками й похованнями загиблих російських воїнів на території Чехії. Біля тих пам’ятників вони влаштовували різні меморіальні акції, і на тих акціях часто збиралися люди з проросійською орієнтацією, і це була ідеальна можливість, як ці російські оперативники могли підібрати людей, із якими вони могли б далі працювати», – розповів Валашек.

«Ми можемо сказати, що деякі російські розвідники, які були вислані, діяли саме в тих галузях – вони брали активну участь у протестах проти зняття пам’ятника генералові Конєву», – сказав він, маючи на увазі рішення міського району Прага-6 у столиці Чехії зняти розташований там пам’ятник радянському маршалові Івану Конєву в квітні 2020 року. Те рішення різко критикувала Росія; воно також викликало нечисленні протести в Празі. Зокрема, екстремістські проросійські кола в Чехії, які називають себе «патріотами», закликали до вбивств посадовців, причетних до демонтажу пам’ятника.

І, нагадує Валашек, саме ця група «Чехословацькі воїни запасу за мир», проти якої була спрямована нинішня акція поліції, була учасником тих протестів, які були, за його словами, певним чином підтримані офіцерами розвідки з російського посольства. «Так що докази тим часом непрямі», – додає він.

При цьому журналіст звертає увагу: «Важливо сказати й те, що ця акція проти людей, які їздили в Україну воювати на боці проросійських сепаратистів, не є ніяк особливо несподіваною, бо в Чехії вже кілька людей засудили попередніми роками саме за тероризм у зв’язку з участю в боях в Україні. А це ще одна група, яку поліція розкриває. І побачимо, чи силовим структурам – чи то поліції, чи спецслужбам – вдасться довести зв’язок із розвідниками ГРУ, з яких дехто, за тією інформацією, що ми маємо, якраз у понеділок був висланий із країни».

У нічній акції, за повідомленнями ЗМІ, брали участь сотні поліцейських по всій Чехії: багато з членів чеських воєнізованих груп мають удома легальну зброю, і були побоювання, що вони могли б вчинити збройний опір затриманню.

Чеські політики занепокоєні

Ситуація викликала занепокоєння й у політичних колах Чехії. Зокрема, Павел Фішер, голова комітету з закордонних справ, оборони і безпеки Сенату (верхньої палати) парламенту Чехії, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що стосовно цього випадку в нього ще не так багато інформації: вона свіжа і засекречена.

«Але фактом лишається те, що тут поширюється російський вплив – через ЗМІ, через різні маніпулятивні техніки, які нам добре відомі з історії. Те, що відбувається зараз, – це реальність. Це означає, що ми мусимо бути пильними», – наголосив він.

«Ми не говоримо про те, що хотіли б якось переглянути відносини з Росією чи з російським народом – вони для нас дуже важливі. Але сьогодні ми маємо розібратися з дуже агресивним способом дій путінської Росії і її режиму, якому не до смаку ні правова держава, ні свобода, ні демократія. Це саме ті речі, які вони не сприймають як цінності. Але саме ці цінності їм доведеться подолати, щоб дістатися до контролю над громадською думкою чи впливу на події в наших інституціях… Я думаю, що світові держави усвідомлюють цінність демократії і її перевагу в тому, що громадяни мають можливість вирішувати проблеми спільно з владою. Але ця близькість до влади і відкритість є також слабкістю, якою можна зловживати. І Росія – одна з країн, яка цим зловживає», – сказав чеський сенатор.

Ян Бартошек, член комітету з питань оборони нижньої Палати депутатів парламенту Чехії, натомість заявив чеському громадському телеканалові ČT24,: «Стає ясно, що настав час переформатувати відносини з Росією. Це, як на мене, ведення ворожої діяльності на території чеської держави з боку Росії. І ясно, що таку поведінку терпіти не можна… Ця проблема стосується не тільки Чехії, а й усього Північноатлантичного союзу. Розвідників треба вислати назад до Росії з усіх країн-членів НАТО. Якщо тут ГРУ рекрутує бойовиків, які їздять воювати до сепаратистської частини України, – це цілком неприйнятно».

Іще один чеський парламентар Павел Жачек, заступник голови комітету з питань безпеки і член комітету з питань оборони Палати депутатів, зі свого боку, наголосив: «Наша державна політика і позиція полягає в підтримці територіальної цілісності України і намагань повернути її кордони до первісного стану, включно з Кримом. Якби там перебували якісь завербовані громадяни Чехії, які б компрометували нашу державну позицію і підтримку України, то, думаю, це було б дійсно неприємно. Думаю, що це могло б викликати проблеми в відносинах не тільки з Україною, але й із деякими іншими нашими партнерами».

У Чехії вже судили «донбаських бойовиків»

У Чехії вже відбулося чи далі відбуваються кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними.

Зокрема, в січні в місті Плзень почався процес над 27-річним громадянином Чехії на ім’я Лукаш Новачек, якого обвинувачують у тероризмі: він у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі. За злочин «терористичного нападу» чеський Кримінальний кодекс передбачає від 12 до 20 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними обвинувачення, чоловік перебував на Донбасі з липня 2015-го до лютого 2016 року. Там він пройшов військове навчання, отримав зброю і спорядження і виконував такі завдання, як розвідка, несення варти й патрулювання, а також брав участь у боях із українськими військами «з наміром спричинити їм поранення чи смерть», причому робив це все свідомо.

Чоловік твердить, що поїхав на окуповану частину Донбасу, щоб бути там із «Наташею», з якою він познайомився в соцмережах, а коли його почали переконувати вступити в «армію Новоросії», не погодився і став цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні.

Але доказами у справі є, серед іншого, фотографії й відеозаписи з його мобільного телефону, в яких він показаний у військовому однострої й зі зброєю. В одному з відео чоловік, перебуваючи поблизу руїн Донецького аеропорту, ламаною російською розповідає, що хотів воювати проти «українських фашистів».

У грудні 2020 року вирок у 15 років позбавлення волі винесли неназваному 45-річному громадянинові Чехії – але заочно. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області. Його визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок підтвердив 2020 року Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня 2020 року громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні того ж року празький Верховний суд змінив вирок Кафці з умовного на реальний.

Крім того, в вересні 2020 року вже до 4,5 років ув’язнення засудили громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який має право на постійне мешкання в Чехії. Вирок передбачає після відбуття покарання також видворення з Чехії на 4-річний термін. Його теж обвинувачували в «терористичному нападі», але врешті визнали винним в «участі в організованому злочинному угрупованні», що є менш серйозною статтею. В цій справі обидві сторони заявили про намір оскаржити вирок.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв 2019 року посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія на той час розслідувала можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.