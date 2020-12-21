У Чехії повідомили про черговий вирок учасникові боїв проти України на Донбасі: 45-літнього громадянина Чехії, імені якого не називають, засудили до 15 років позбавлення волі, але заочно.

Як повідомив чеський «Тижневик поліції», вирок Крайового суду в місті Усті-над-Лабем на північному заході Чехії набув чинності в грудні. Як вважають, чоловік і досі перебуває на сході України в окупованій частині Донецької області.

Справу розслідував чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю. Чоловіка обвинуватили в тому, що він із кінця травня 2014 року активно залучався до боїв на сході України в лавах угруповання «ДНР» проти законної влади України. Як мовиться в матеріалах справи, за свою діяльність він отримав від угруповання нагороду за «відвагу» і мав в угрупованні звання «підполковника».

Як повідомив речник Національного центру боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей, чоловіка визнали винним у «терористичному нападі». Чеський Кримінальний кодекс передбачає покарання за тероризм не тільки проти Чехії чи міжнародної організації, а й проти інших держав.

Агентство «ЧТК» повідомляє, що в разі затримання засудженого і передачі його до Чехії він матиме право просити про перегляд справи, при цьому йому не можуть винести тяжчого вироку, ніж первісний.

Це в Чехії не перший такий випадок.

Зокрема, нині в країні триває процес у справі 26-річного громадянина країни, який у 2015–2016 роках воював проти України в лавах російських гібридних сил на Донбасі і нині обвинувачений у тероризмі. Для нього прокурор просить покарання в 16 років позбавлення волі.

За даними обвинувачення, чоловік перебував на Донбасі з липня 2015-го до лютого 2016 року. Там він пройшов військове навчання, отримав зброю і спорядження і виконував такі завдання, як розвідка, несення варти й патрулювання, а також брав участь у боях із українськими військами «з наміром спричинити їм поранення чи смерть».

Раніше в Чехії обвинувачували її громадянина, колишнього військовослужбовця Еріка Ешту, в тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті він був засуджений лише умовно за службу в «іноземних збройних силах» і позбавлений чеського військового звання. Таку кваліфікацію і вирок недавно підтвердив Верховний суд Чехії.

Також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав на початку липня громадянин Чехії Павел Кафка. Але в грудні 2020 року празький Верховний суд змінив з умовного на реальний вирок Павелу Кафці.

Крім того, в вересні вже до 4,5 років ув’язнення засудили громадянина Білорусі Олексія Фадєєва, який має право на постійне мешкання в Чехії. Вирок передбачає після відбуття покарання також видворення з Чехії на 4-річний термін. Його теж обвинувачували в «терористичному нападі», але врешті визнали винним в «участі в організованому злочинному угрупованні», що є менш серйозною статтею. В цій справі обидві сторони заявили про намір оскаржити вирок.

За словами чеських дослідників, на Донбасі в лавах російських гібридних сил побували вже десятки громадян Чехії, де досить сильно працює російська і проросійська пропаганда й дезінформація.

Дані про участь громадян Чехії в війні проти України підтверджували і в Службі безпеки України.

Як заявляв понад рік тому посол України в Чехії Євген Перебийніс, Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.