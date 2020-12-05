Суд у Чехії змінив із умовного на реальний вирок бойовику «ДНР» – посол Перебийніс

Празький Верховний суд змінив з умовного на реальний вирок громадянинові Чехії Павелу Кафці за участь у збройному конфлікті на Донбасі. Про це 5 грудня повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

27-річний Кафка в 2015 і 2016 роках брав участь у бойових діях у складі підтримуваного Росією угруповання «ДНР». За даними сторони обвинувачення, Кафка пройшов спецпідготовку в танковому підрозділі, потім служив стрільцем і водієм. Прокурори вимагали для підсудного 12 років позбавлення волі «за тероризм».

У липні 2020 року крайовий суд міста Ческе-Будейовіце засудив Кафку за «участь в організованому злочинному угрупованні» до трьох років умовного покарання з відтермінуванням на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції.

Кафка не визнав себе винним в участі в збройному конфлікті на боці бойовиків і заявляв, що вирушив на Донбас, щоб допомогти людям без даху над головою або працювати в лікарні.