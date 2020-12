Українська делегація в ТКГ каже, що представник Росії в ООН назвав бойові дії на Донбасі «політичним конфліктом» між Києвом та Москвою

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі стверджує, що представник Росії в Організації Об’єднаних Націй Василь Небензя назвав конфлікт на Донбасі «політичним конфліктом між Росією та Україною».

«І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне – В.Небензя заявив про «конфлікт на Донбасі»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («це не внутрішній конфлікт в Україні, це політичний конфлікт між Росією та Україною», – йдеться в повідомленні української делегації у ТКГ в фейсбуці.

Також українська сторона заявила, що Небензя припустив, що «нормандських зустрічей, можливо, більше не буде».

Інших джерел, які б вказували, що саме це сказав Василь Небензя наразі немає. Російська сторона поки це не коментувала.

Напередодні українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розкритикувала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу за допомогою формату Арріa Ради безпеки ООН. Про таку спробу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна». За його словами, таке засідання зголосилися бойкотувати, крім України, також США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.