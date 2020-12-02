У делегації України в ТКГ відреагували на спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО

Українська делегація у Тристоронній контактній групі зі врегулювання на Донбасі розкритикувала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН.

«На нашу думку, російська спроба провести гучний захід з легітимізації організацій, які вважаються в Україні терористичними, означає:

1. Особи, які відповідають в РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, а, може, і зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у Нормандському форматі. 09 грудня їм виповнюється рік.

2. Ці особи намагаються перекласти власну провину на Україну, Францію та ФРН.

3. Такі спроби провалюються раз за разом і здатні привести лише до зміцнення зв’язків між державами та міжнародними організаціями, яких намагається звинуватити РФ», – йдеться в заяві української делегації, оприлюдненій 2 грудня у фейсбуці.

Українська делегація в ТКГ також наголосила, що «проведення до кінця року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для Росії запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні».

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН.

«Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ», – сказав Кулеба.

За його словами, завдяки принциповій позиції українських партнерів в Раді безпеки ООН, «російську PR-акцію» навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям «нормандського формату», за міцну солідарну позицію на підтримку України», – сказав Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що представники ОРДЛО виступлять на засіданні Ради безпеки ООН 2 грудня, використавши формат Арріa.

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Як йдеться на сайті Ради безпеки ООН, «засідання за формулою Арріа» має характер дуже неформальних конфіденційних зустрічей, які дозволяють членам Ради безпеки проводити у приватному порядку відвертий обмін думками з використанням гнучких процедурних рамок і за участю осіб, яких, на думку члена або членів Ради, що пропонують провести зустріч (і є також посередниками або організаторами), було б корисно заслухати і/або яким вони хотіли б щось повідомити.

Цей процес названий на честь посла Венесуели Діего Арріа, який почав застосовувати цю практику в 1992 році як представник Венесуели в Раді (у 1992–1993 роках).