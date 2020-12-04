Росія та бойовики змінюють тактику: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Замість скликання нового саміту «нормандської четвірки» для підбиття підсумків року виконання попередніх домовленостей по Донбасу та напрацювання нових, на чому наполягає Україна, Росія організувала 2 грудня дипломатичну провокацію в Радбезі ООН: запросила на неформальну зустріч у форматі Арріа представників угруповань «ЛДНР» Наталію Ніканорову та Владислава Дейнего.

Захід за закликом України бойкотували США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія, але 16 країн, окрім власне Росії – чи то через незнання реалій війни на Донбасі, чи спеціально – таки взяли у ньому участь. Онлайн-захід перетворився на «діалог» представників незаконних угруповань Донбасу із «українським політологом» Михайлом Погребінським за «модерації» російського представника Василя Небензі, який обурювався, що «західні країни бояться почути представників Донецька та Луганська». Провокацію засудили посольства США, Британії та Естонії, а українська делегація в Мінську припустила, що це – крок до можливого визнання Росією так званих «республік» Донбасу. Чи можливо це – обговорюємо тут:

Не києм, то палицею: у день, коли донецький «Шахтар» знову обіграв мадридський «Реал» у Лізі Чемпіонів, в окупованому Донецьку з'явився «клон» донецького клубу: ми впевнені, що заради нагадування світу про «республіку» на Донбасі під час загальної уваги до легендарного донецького клубу.

Тим часом на лінії зіткнення на Донбасі російські гібридні сили поводяться все більш агресивно: 29 листопада їхня ДРГ спробувала прорватися на Світлодарській дузі, 4 грудня українського бійця поранив снайпер, почали стріляти бойовики і з артилерії. Також угруповання стали вчащати із дистанційним мінуванням українських позицій мінами ПОМ-2. Це така нова тактика Росії на Донбасі?

«О, як ми жили за Союзу...» Наш матеріал-хіт у соцмережах: на честь 29-ї річниці референдуму про незалежність України ми порівняли частку із зарплатні, яку жителі Донбасу витрачали на їжу, розваги, комуналку та техніку в часи СРСР – та зараз.

Підготовча стадія судового процесу в Нідерландах щодо збиття «Боїнга» МН-17 в небі над Донбасом завершилася: суд відмовився розглядати «альтернативні версії» збиття літака, на чому наполягала Росія.

У Слов'янську побили фельдшера швидкої за відмову зробити ПЛР-тест – пацієнтка не розібралася, хто, власне, має право робити ці тести (ми пояснюємо). А не бунтівливе місто потрапило на 5-гривневу сувенірну монету від Нацбанку: на ній історія міста від часів татарських набігів до російсько-української війни.

В окупованій Горлівці – «місті Безлеровської слави» – у кращих радянських традиціях відремонтували центральну площу з фонтаном на тлі суцільної депресії навкруги. Подивіться, як зараз виглядає колись гордість хімічної промисловості України.

І наостанок – почитайте наш матеріал про те, чому останнім часом у всіх бідах України винуваті «донецькі» (виявляється, це такий психологічний феномен), та що з цим робити.

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